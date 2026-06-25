Общество 25.06.2026 в 12:39

В Бурятии улика против наркомана повисла на заборе

Неудачный бросок пакета с сюрпризом обернулся уголовным делом
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии улика против наркомана повисла на заборе

В Росгвардии Бурятии рассказали о задержании жителя Кяхты, который предъявил правоохранителям для проверки не только паспорт, но и пакет с коноплей. Чтобы спасти ситуацию он попытался избавиться от наркотиков, но сделал это крайне неудачно.

Мужчина обратил на себя внимание росгвардейцев тем, что распивал алкоголь на территории автовокзала. При установлении личности мужчина достал из рюкзака паспорт и сверток с коноплей. На глазах у правоохранителей он бросил его через забор, но тот, увы, повис на колючей проволоке. Экспертиза показала, что в нем было 100 граммов марихуаны.

52-летнего местного жителя задержали и доставили в полицию, где он сознался в незаконном обороте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
наркотики

Все новости

Победительницу «Диктанта Победы» из Бурятии пригласили на Парад 9 Мая в Москве
25.06.2026 в 12:44
В Бурятии улика против наркомана повисла на заборе
25.06.2026 в 12:39
Иностранка пыталась ввезти в Бурятию доллары, спрятанные в носках
25.06.2026 в 12:12
Обвиняемый в тяжком преступлении добровольно явился в суд Улан-Удэ
25.06.2026 в 11:50
Улан-удэнцы смогут пожаловаться на безбашенных самокатчиков
25.06.2026 в 11:32
В Бурятии обанкротился перспективный проект
25.06.2026 в 11:23
В Бурятии сельчане четыре года вычерпывают воду ведрами из подъезда
25.06.2026 в 11:11
В номере отеля Улан-Удэ шла фасовка синтетических наркотиков
25.06.2026 в 10:29
В Бурятии врачи спасли трех китайцев, угодивших в страшную аварию
25.06.2026 в 10:27
На площади Революции в Улан-Удэ обновили ландшафтные композиции
25.06.2026 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
Победительницу «Диктанта Победы» из Бурятии пригласили на Парад 9 Мая в Москве
В число лучших вошла Александра Галанова
25.06.2026 в 12:44
Иностранка пыталась ввезти в Бурятию доллары, спрятанные в носках
План сорвали сотрудники таможни
25.06.2026 в 12:12
Обвиняемый в тяжком преступлении добровольно явился в суд Улан-Удэ
Его задержали при проверке документов
25.06.2026 в 11:50
Улан-удэнцы смогут пожаловаться на безбашенных самокатчиков
Запустили соответствующий чат-бот
25.06.2026 в 11:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru