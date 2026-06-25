В Бурятии улика против наркомана повисла на заборе

В Росгвардии Бурятии рассказали о задержании жителя Кяхты, который предъявил правоохранителям для проверки не только паспорт, но и пакет с коноплей. Чтобы спасти ситуацию он попытался избавиться от наркотиков, но сделал это крайне неудачно.

Мужчина обратил на себя внимание росгвардейцев тем, что распивал алкоголь на территории автовокзала. При установлении личности мужчина достал из рюкзака паспорт и сверток с коноплей. На глазах у правоохранителей он бросил его через забор, но тот, увы, повис на колючей проволоке. Экспертиза показала, что в нем было 100 граммов марихуаны.

52-летнего местного жителя задержали и доставили в полицию, где он сознался в незаконном обороте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии