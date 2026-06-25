Общество 25.06.2026 в 12:44

Победительницу «Диктанта Победы» из Бурятии пригласили на Парад 9 Мая в Москве

В число лучших вошла Александра Галанова
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Текст: Карина Перова
Победительницу «Диктанта Победы» из Бурятии пригласили на Парад 9 Мая в Москве
Фото: правительство Бурятии

Участница «Диктанта Победы» из Бурятии Александра Галанова вошла в число 20 федеральных победителей международной акции и получила приглашение на Парад Победы в Москве. Торжественная церемония награждения прошла в Музее Победы, рассказали в пресс-службе правительства республики.

«Находиться на церемонии награждения среди 20 федеральных победителей, отобранных из почти 3 миллионов участников – это особое достижение. Радует, что интерес к просветительской акции ежегодно растет. Это говорит о том, что наша общая миссия по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне будет продолжена. Благодарна организаторам за учреждение и развитие нужной для будущего нашей страны акции, за приглашение на мероприятие», — поделилась Александра.

Нынешний «Диктант Победы» был посвящен 130-летию маршала Георгия Жукова. Мероприятие объединило рекордные 2,8 миллиона участников из всех регионов России и 77 стран. В Бурятии же участие в диктанте приняли более 9 тысяч жителей.

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