Общество 25.06.2026 в 12:12

Иностранка пыталась ввезти в Бурятию доллары, спрятанные в носках

План сорвали сотрудники таможни
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Текст: Карина Перова
Иностранка пыталась ввезти в Бурятию доллары, спрятанные в носках
Фото: Бурятская таможня

В Бурятии сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта пресекли два факта ввоза незадекларированной «налички». Нарушителями стали иностранные граждане.

В первом случае 49-летний иностранец по просьбе своего знакомого пытался незаконно ввезти 30 тысяч долларов США и 200 тысяч рублей. Часть денег он передал своей подруге для перевозки. Женщина спрятала их под одеждой, рассчитывая на отсутствие досмотра.

Во втором эпизоде нарушительница также по просьбе знакомого пыталась ввезти 40 тыс. долларов США, не задекларировав их. Деньги в пачках она спрятала в носках, которые поместила в рюкзак.

«В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Им грозит до 2-х лет лишения свободы», - отметил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян.   

В Бурятской таможне напомнили: без декларирования разрешено перевозить через границу наличные, не превышающие в эквиваленте 10 тыс. долларов США. «Наличку» свыше указанной суммы нужно декларировать, а от 100 тыс. долларов США – вместе с декларацией необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

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