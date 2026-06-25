В Улан-Удэ полиция с легкостью раскрыла «темное» дело

В Улан-Удэ полицейские задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в краже золотого браслета стоимостью 130 тысяч рублей. Его он прикарманил у супружеской пары во время отключения электричества.

- По словам потерпевших, инцидент произошёл после совместного застолья со спиртными напитками. Вечером в квартире неожиданно отключили свет. Хозяева вышли на балкон, чтобы разобраться с ситуацией, а гость, воспользовавшись их отсутствием, увидел золотой браслет жены хозяина, лежавший на видном месте, и украл его. После этого мужчина как ни в чём не бывало присоединился к компании, - рассказали в МВД республики.

Вскоре сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Он уже признался в содеянном, рассказав, что тем же вечером сдал золото в один из круглосуточных ломбардов города, получив за него более 50 тысяч. Все деньги он потратил на выпивку.

Фото: нейросеть