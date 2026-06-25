Пенсионерку из Бурятии чуть не задушили шнурком из-за одной тысячи рублей

В Бурятии мужчина чуть не задушил одинокую пенсионерку с инвалидностью 2 группы из-за одной тысячи рублей. Инцидент произошел в Хоринском районе.

Сельчанину были нужны деньги на покупку спиртного. Для этого он пришел домой к знакомой 79-летней женщине, попросив тысячу. Однако пенсионерка ему отказала.

Тогда гость накинул на шею потерпевшей шнурок, затянул его, и потребовал передать ему деньги. Напуганная женщина, опасаясь за свою жизнь, сделала, как велел нападавший.

Хоринский районный суд приговорил мужчину за разбой к пяти годам лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора общий срок составил шесть лет колонии общего режима.

Осужденный пытался обжаловать решение. Но судебная коллегия Верховного суда Бурятии оставила приговор в силе, признав назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному.