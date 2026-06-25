Жительница Бурятии не договорилась с гаишником о цене спасения пьяного сожителя

Жительница Тункинского района Бурятии была оштрафована на кругленькую сумму за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД. Она спасала пьяного сожителя от наказания, но попытка с треском провалилась.

В марте 2026 года пьяный сожитель 49-летней женщины, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля «ВАЗ 2103». В селе Еловка автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Стремясь оградить своего спутника от ответственности, она предложила инспекторам взятку.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, гражданка проявила настойчивость и несколько раз увеличивала величину взятки, предлагая сначала 5 тысяч рублей, затем 7 тысяч и, наконец, 20 тысяч рублей, однако так и не смогла договориться.

- Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Сожителя приговорили к 160 часам обязательных работ и конфисковали автомобиль «ВАЗ 2103», - добавили в прокуратуре республики.

Фото: Номер один