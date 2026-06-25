Общество 25.06.2026 в 14:41
В Улан-Удэ отремонтированный дом культуры пришлось снова ремонтировать
Вскоре после капремонта в ДК им. Вагжанова стала протекать крыша
Текст: Андрей Константинов
В Арбитражном суде Бурятии завершилось судебное разбирательство по капремонту улан-удэнского Дома культуры им. Вагжанова. Его проводили еще в 2018 году, потратив десятки миллионов рублей. Однако уже в 2020 году на объекте начались проблемы.
Обновленный ДК имени Вагжанова, располагающийся в районе станции Дивизионной, открыли в феврале 2019 года. Деньги на масштабную реконструкцию выделили немалые: 42,4 млн рублей - из резервного фонда президента России, еще 23,7 млн –из местного бюджета.
На эти средства был сделан пристрой с новым концертным и репетиционными залами, общая площадь здания увеличилась практически в три раза (с 481 до 1188 квадратных метров). Была произведена замена пола, установлены новые окна, обновлены системы отопления, водоснабжения и канализации, выполнены отделочные работы, благоустроена прилегающая территория. В здании расположился современный зрительный зал на 284 места, оснащенный профессиональным оборудованием. Работы выполняло ООО «Регион строй» - крупная строительная фирма с оборотами в сотни миллионов рублей.
Однако очень быстро в отремонтированном здании начались проблемы. Так, в 2020 году комиссия зафиксировала следы протекания кровли в помещении концертного зала. В 2021 году крыша стала протекать в актовом и тренажерном зале. А к 2023 году число дефектов выросло еще больше. В их числе были протечка кровли в кабинете специалистов, актовом зале и коридоре, повреждение штукатурки в кабинете директора и в основном холе, расползание швов и трещины штукатурки в тренажерном зале, провал тротуарной плитки со стороны парковки и т.д.
Несмотря на 5-летний гарантийный срок, подрядчик все выявленные дефекты так и не устранил. В результате в 2025 году Дому культуры пришлось просить субсидию из республиканского бюджета и нанимать другую строительную организацию для ремонта крыши. За выполненные работы ей заплатили 1,3 млн рублей.
Потраченные на новый ремонт средства городские власти в лице «Улан-Удэстройзаказчика» решили взыскать с «Регион строя». В декабре 2025 года фирме выкатили претензию с требованием возместить расходы на устранение недостатков в сумме 1,3 млн рублей, а также оплатить штраф в размере 1,7 млн за ненадлежащее исполнением гарантийных обязательств.
Претензию компания проигнорировала, как и последовавший за этим иск. Несмотря на уведомления, на судебные заседания представители «Регион Строя» не явились. Так что их позиция по поводу недоделок в отремонтированном ДК осталось тайной.
Изучив представленные материалы, суд посчитал заявленные в иске требования обоснованными и удовлетворил его в полном объеме. Помимо 3 миллионов рублей, с «Регион Строя» взыскано еще 115 тысяч на оплату госпошлины.
Обновленный ДК имени Вагжанова, располагающийся в районе станции Дивизионной, открыли в феврале 2019 года. Деньги на масштабную реконструкцию выделили немалые: 42,4 млн рублей - из резервного фонда президента России, еще 23,7 млн –из местного бюджета.
На эти средства был сделан пристрой с новым концертным и репетиционными залами, общая площадь здания увеличилась практически в три раза (с 481 до 1188 квадратных метров). Была произведена замена пола, установлены новые окна, обновлены системы отопления, водоснабжения и канализации, выполнены отделочные работы, благоустроена прилегающая территория. В здании расположился современный зрительный зал на 284 места, оснащенный профессиональным оборудованием. Работы выполняло ООО «Регион строй» - крупная строительная фирма с оборотами в сотни миллионов рублей.
Однако очень быстро в отремонтированном здании начались проблемы. Так, в 2020 году комиссия зафиксировала следы протекания кровли в помещении концертного зала. В 2021 году крыша стала протекать в актовом и тренажерном зале. А к 2023 году число дефектов выросло еще больше. В их числе были протечка кровли в кабинете специалистов, актовом зале и коридоре, повреждение штукатурки в кабинете директора и в основном холе, расползание швов и трещины штукатурки в тренажерном зале, провал тротуарной плитки со стороны парковки и т.д.
Несмотря на 5-летний гарантийный срок, подрядчик все выявленные дефекты так и не устранил. В результате в 2025 году Дому культуры пришлось просить субсидию из республиканского бюджета и нанимать другую строительную организацию для ремонта крыши. За выполненные работы ей заплатили 1,3 млн рублей.
Потраченные на новый ремонт средства городские власти в лице «Улан-Удэстройзаказчика» решили взыскать с «Регион строя». В декабре 2025 года фирме выкатили претензию с требованием возместить расходы на устранение недостатков в сумме 1,3 млн рублей, а также оплатить штраф в размере 1,7 млн за ненадлежащее исполнением гарантийных обязательств.
Претензию компания проигнорировала, как и последовавший за этим иск. Несмотря на уведомления, на судебные заседания представители «Регион Строя» не явились. Так что их позиция по поводу недоделок в отремонтированном ДК осталось тайной.
Изучив представленные материалы, суд посчитал заявленные в иске требования обоснованными и удовлетворил его в полном объеме. Помимо 3 миллионов рублей, с «Регион Строя» взыскано еще 115 тысяч на оплату госпошлины.
Тегидом культуры ремонт суд