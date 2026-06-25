Общество 25.06.2026 в 14:41

В Улан-Удэ отремонтированный дом культуры пришлось снова ремонтировать

Вскоре после капремонта в ДК им. Вагжанова стала протекать крыша
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отремонтированный дом культуры пришлось снова ремонтировать
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Арбитражном суде Бурятии завершилось судебное разбирательство по капремонту улан-удэнского Дома культуры им. Вагжанова. Его проводили еще в 2018 году, потратив десятки миллионов рублей. Однако уже в 2020 году на объекте начались проблемы.

Обновленный ДК имени Вагжанова, располагающийся в районе станции Дивизионной, открыли в феврале 2019 года. Деньги на масштабную реконструкцию выделили немалые: 42,4 млн рублей - из резервного фонда президента России, еще 23,7 млн –из местного бюджета. 

На эти средства был сделан пристрой с новым концертным и репетиционными залами, общая площадь здания увеличилась практически в три раза (с 481 до 1188 квадратных метров). Была произведена замена пола, установлены новые окна, обновлены системы отопления, водоснабжения и канализации, выполнены отделочные работы, благоустроена прилегающая территория. В здании расположился современный зрительный зал на 284 места, оснащенный профессиональным оборудованием. Работы выполняло ООО «Регион строй» - крупная строительная фирма с оборотами в сотни миллионов рублей.

Однако очень быстро в отремонтированном здании начались проблемы. Так, в 2020 году комиссия зафиксировала следы протекания кровли в помещении концертного зала. В 2021 году крыша стала протекать в актовом и тренажерном зале. А к 2023 году число дефектов выросло еще больше. В их числе были протечка кровли в кабинете специалистов, актовом зале и коридоре, повреждение штукатурки в кабинете директора и в основном холе, расползание швов и трещины штукатурки в тренажерном зале, провал тротуарной плитки со стороны парковки и т.д.

Несмотря на 5-летний гарантийный срок, подрядчик все выявленные дефекты так и не устранил. В результате в 2025 году Дому культуры пришлось просить субсидию из республиканского бюджета и нанимать другую строительную организацию для ремонта крыши. За выполненные работы ей заплатили 1,3 млн рублей. 

Потраченные на новый ремонт средства городские власти в лице «Улан-Удэстройзаказчика» решили взыскать с «Регион строя». В декабре 2025 года фирме выкатили претензию с требованием возместить расходы на устранение недостатков в сумме 1,3 млн рублей, а также оплатить штраф в размере 1,7 млн за ненадлежащее исполнением гарантийных обязательств.

Претензию компания проигнорировала, как и последовавший за этим иск. Несмотря на уведомления, на судебные заседания представители «Регион Строя» не явились. Так что их позиция по поводу недоделок в отремонтированном ДК осталось тайной.

Изучив представленные материалы, суд посчитал заявленные в иске требования обоснованными и удовлетворил его в полном объеме. Помимо 3 миллионов рублей, с «Регион Строя» взыскано еще 115 тысяч на оплату госпошлины.
Теги
дом культуры ремонт суд

Все новости

В Улан-Удэ бизнесмены самовольно захватили землю
25.06.2026 в 17:50
В Бурятии заключили под домашний арест водителя, сбившую женщину в Каменске
25.06.2026 в 17:43
Подруга оформила на жительницу Бурятии 10 микрозаймов
25.06.2026 в 17:36
В Забайкалье усиливается дефицит бензина и растут цены
25.06.2026 в 17:28
Жителя Бурятии наказали за конскую взятку
25.06.2026 в 16:35
В Улан-Удэ подросток угнал дорогой самокат у 48-летнего мужчины
25.06.2026 в 16:12
В Бурятии утвердили список опасных зеленых «чужаков»
25.06.2026 в 16:07
В Бурятии «черный лесоруб» загубил лиственницу в нацпарке
25.06.2026 в 15:51
Новосибирцы ищут пропавшего попугая-неразлучника
25.06.2026 в 15:39
В Бурятии на Гусином озере женщину с ребенком унесло на надувном матрасе
25.06.2026 в 15:32
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
В Улан-Удэ бизнесмены самовольно захватили землю
Занятые участки использовались в коммерческих целях
25.06.2026 в 17:50
В Бурятии заключили под домашний арест водителя, сбившую женщину в Каменске
Виновница ДТП пыталась удрать
25.06.2026 в 17:43
Подруга оформила на жительницу Бурятии 10 микрозаймов
Их общая сумма составила 136 тысяч рублей
25.06.2026 в 17:36
В Забайкалье усиливается дефицит бензина и растут цены
В регионе заговорили о сговоре продавцов топлива
25.06.2026 в 17:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru