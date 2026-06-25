Доктор Юра прооперировал мальчика из Бурятии с подковообразной почкой

Известный иркутский хирург Юрий Козлов успешно прооперировал пятилетнего мальчика из Бурятии. Маленький пациент приехал к доктору Юре из Северобайкальска.

Несколько дней назад ребенку сделали робот-ассистированную операцию по поводу гидронефроза подковообразной почки – очень редкой патологии в детском возрасте.

По словам врача, сейчас уже всё позади – после хирургического вмешательства остались только два крошечных следа, которые скоро совсем исчезнут.

«Мальчик рассказывает, как любит играть во дворе и мечтает побывать в Японии – хочет увидеть культуру и автомобили. У ребенка есть цель, а это много значит», - написал Юрий Козлов в своем телеграм-канале.