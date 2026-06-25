Происшествия 25.06.2026 в 14:57

Поехала новым маршрутом, который стал для нее последним

В Иркутске простятся с известной кавээнщицей Соелмой Гармаевой

A- A+
Текст: КП-Иркутск
Поехала новым маршрутом, который стал для нее последним
13 июня на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. 37-летняя женщина скончалась на месте.

За этими сухими фразами, которые были опубликованы в новостных сводках, скрывается трагическая история гибели талантливой Соелмы Гармаевой из Иркутска – известной в КВН и стендап-сообществе. Жизнь сибирячки оборвалась в один миг. Сейчас ее близкие занимаются организацией прощания. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Играла в КВН со студенчества

Днем 37-летняя Соелма Гармаева работала со сложными инженерными системами, но ее истинным призванием был юмор. Выпускница Иркутского политеха с красным дипломом, победительница олимпиад по математике - она всегда была предметом гордости своей семьи.

- Соелма добивалась успеха во всем, за что бралась. Окончила школу с медалью, а университет – с красным диплом. Занималась рукопашным боем, - вспоминает сестра погибшей, Эржена Елизарова. – Тяга к творчеству проснулась у нее еще в студенческие годы. Играла в КВН. Выступала за сборную ИрГТУ на лиге у Александра Маслякова, а затем - с командой «Раисы».

В 2012 году Соелма переехала из Иркутска в Санкт-Петербург. Здесь ее карьера инженера пошла в гору: она курировала строительство сложных промышленных объектов, включая атомную станцию в Турции. Часто летала в командировки. А по вечерам строгий мир чертежей менялся светом софитов.

- Соелма училась на телеведущую, а также выступала в питерских барах со стендапом. Часто ездила в Москву, где принимала участие в кастингах юмористических шоу.

Машина заглохла на трассе

Сибирячка не успела создать собственную семью, но оставалась всегда очень близка с родными в Иркутске. Сестры созванивались или переписывались каждый день, делились новостями и планами.

По словам Эржены, Соелма часто пользовалась каршерингом и была очень аккуратным водителем.

- Сестра обычно каталась по главным улицам, а на КАД старалась не выезжать. Но вечером 13 июня почему-то изменила своей привычке. Взяла машину напрокат и отправилась по делам именно через трассу.

Именно это решение стало роковым. На полпути автомобиль заглох.

Когда машина остановилась, Соелма прижалась к отбойнику, включила «аварийку» и сообщила о случившемся в техподдержку. Специалисы велели ей оставаться на месте. После этого она отправила сообщение сестре. Когда Эржена увидела его – прошло уже 15 минут, но ответа она так и не получила.

А спустя три часа с сибирячкой связались друзья Соелмы.

- Они сообщили, что на КАДе произошла авария со смертельным исходом. И есть все основания полагать, что Соелма причастна к нему…

Эржена позвонила сестре, но та не отвечала. Начались поиски.

- Я звонила в «112», пыталась получить хоть какую-то информацию. Затем обзванивала все больницы, подала заявление о розыске в полицию. Следила за новостями в соцсетях. В одной из групп нашла фотографию с места аварии. Я стала писать очевидцам…

Вместе с тем Эржена бронировала билет до северной столицы, думая, что найдет сестру в больнице. Официальное подтверждение гибели пришло от полицейских лишь спустя несколько часов.

Доставят урну с прахом в Иркутск

Эржена рассказывает, что трагедия произошла в тот момент, когда Соелма покинула салон заглохнувшего автомобиля, чтобы выставить аварийный знак. Именно в эту секунду в ее автомобиль на огромной скорости влетела другая машина. Удар был такой чудовищной силы, что машину сибирячки подбросило и отшвырнуло на несколько метров. Смерть была мгновенной – женщину зажало между искореженным металлом.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, за рулем второго автомобиля находился 42-летний мужчина. Его пассажиры – 27-летняя девушка и 6-летний ребенок - были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.
Эржена вылетела в Санкт-Петербург. Близкие приняли решение кремировать Соелму там, чтобы дать возможность проводить ее в последний путь друзьям и коллегам из творческой среды. Церемония прощания состоялась 20 июня. Затем Эржена доставит урну с прахом в Иркутск для захоронения.

Фото: нейросеть



Все новости

В Улан-Удэ бизнесмены самовольно захватили землю
25.06.2026 в 17:50
В Бурятии заключили под домашний арест водителя, сбившую женщину в Каменске
25.06.2026 в 17:43
Подруга оформила на жительницу Бурятии 10 микрозаймов
25.06.2026 в 17:36
В Забайкалье усиливается дефицит бензина и растут цены
25.06.2026 в 17:28
Жителя Бурятии наказали за конскую взятку
25.06.2026 в 16:35
В Улан-Удэ подросток угнал дорогой самокат у 48-летнего мужчины
25.06.2026 в 16:12
В Бурятии утвердили список опасных зеленых «чужаков»
25.06.2026 в 16:07
В Бурятии «черный лесоруб» загубил лиственницу в нацпарке
25.06.2026 в 15:51
Новосибирцы ищут пропавшего попугая-неразлучника
25.06.2026 в 15:39
В Бурятии на Гусином озере женщину с ребенком унесло на надувном матрасе
25.06.2026 в 15:32
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
Жителя Бурятии наказали за конскую взятку
Сельчанин пытался откупиться от гаишников мясом и живой лошадью
25.06.2026 в 16:35
В Бурятии на Гусином озере женщину с ребенком унесло на надувном матрасе
На место выезжали спасатели
25.06.2026 в 15:32
В Бурятии в двух ДТП пострадали семь человек
Аварии произошли в Иволгинском и Кяхтинском районах
25.06.2026 в 09:33
«Реальное лишение свободы убьет его»
Суд не смягчил приговор 76-летнему фермеру, который тяжело болен
24.06.2026 в 14:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru