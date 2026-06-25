Поехала новым маршрутом, который стал для нее последним

13 июня на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. 37-летняя женщина скончалась на месте.За этими сухими фразами, которые были опубликованы в новостных сводках, скрывается трагическая история гибели талантливой Соелмы Гармаевой из Иркутска – известной в КВН и стендап-сообществе. Жизнь сибирячки оборвалась в один миг. Сейчас ее близкие занимаются организацией прощания. Подробности – в материале КП-Иркутск.Днем 37-летняя Соелма Гармаева работала со сложными инженерными системами, но ее истинным призванием был юмор. Выпускница Иркутского политеха с красным дипломом, победительница олимпиад по математике - она всегда была предметом гордости своей семьи.- Соелма добивалась успеха во всем, за что бралась. Окончила школу с медалью, а университет – с красным диплом. Занималась рукопашным боем, - вспоминает сестра погибшей, Эржена Елизарова. – Тяга к творчеству проснулась у нее еще в студенческие годы. Играла в КВН. Выступала за сборную ИрГТУ на лиге у Александра Маслякова, а затем - с командой «Раисы».В 2012 году Соелма переехала из Иркутска в Санкт-Петербург. Здесь ее карьера инженера пошла в гору: она курировала строительство сложных промышленных объектов, включая атомную станцию в Турции. Часто летала в командировки. А по вечерам строгий мир чертежей менялся светом софитов.- Соелма училась на телеведущую, а также выступала в питерских барах со стендапом. Часто ездила в Москву, где принимала участие в кастингах юмористических шоу.Сибирячка не успела создать собственную семью, но оставалась всегда очень близка с родными в Иркутске. Сестры созванивались или переписывались каждый день, делились новостями и планами.По словам Эржены, Соелма часто пользовалась каршерингом и была очень аккуратным водителем.- Сестра обычно каталась по главным улицам, а на КАД старалась не выезжать. Но вечером 13 июня почему-то изменила своей привычке. Взяла машину напрокат и отправилась по делам именно через трассу.Именно это решение стало роковым. На полпути автомобиль заглох.Когда машина остановилась, Соелма прижалась к отбойнику, включила «аварийку» и сообщила о случившемся в техподдержку. Специалисы велели ей оставаться на месте. После этого она отправила сообщение сестре. Когда Эржена увидела его – прошло уже 15 минут, но ответа она так и не получила.А спустя три часа с сибирячкой связались друзья Соелмы.- Они сообщили, что на КАДе произошла авария со смертельным исходом. И есть все основания полагать, что Соелма причастна к нему…Эржена позвонила сестре, но та не отвечала. Начались поиски.- Я звонила в «112», пыталась получить хоть какую-то информацию. Затем обзванивала все больницы, подала заявление о розыске в полицию. Следила за новостями в соцсетях. В одной из групп нашла фотографию с места аварии. Я стала писать очевидцам…Вместе с тем Эржена бронировала билет до северной столицы, думая, что найдет сестру в больнице. Официальное подтверждение гибели пришло от полицейских лишь спустя несколько часов.Эржена рассказывает, что трагедия произошла в тот момент, когда Соелма покинула салон заглохнувшего автомобиля, чтобы выставить аварийный знак. Именно в эту секунду в ее автомобиль на огромной скорости влетела другая машина. Удар был такой чудовищной силы, что машину сибирячки подбросило и отшвырнуло на несколько метров. Смерть была мгновенной – женщину зажало между искореженным металлом.Как сообщили в региональном ГУ МВД, за рулем второго автомобиля находился 42-летний мужчина. Его пассажиры – 27-летняя девушка и 6-летний ребенок - были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.Эржена вылетела в Санкт-Петербург. Близкие приняли решение кремировать Соелму там, чтобы дать возможность проводить ее в последний путь друзьям и коллегам из творческой среды. Церемония прощания состоялась 20 июня. Затем Эржена доставит урну с прахом в Иркутск для захоронения.Фото: нейросеть