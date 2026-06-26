Общество 26.06.2026 в 06:02

Зурхай на пятницу, 26 июня

12-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на пятницу, 26 июня
Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, возводить объекты поклонения, строить город, водные каналы, печи, работать в поле, заниматься делами, связанными с государством (возведение на должность, принятие закона и т. д.).

Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; принимать монашеские обеты, торговать, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, заключать дружеские союзы, составлять договор, торговать, начинать новый бизнес.

Стрижка волос: к несчастью и угрозе для жизни

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

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