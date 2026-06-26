Зурхай на пятницу, 26 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, возводить объекты поклонения, строить город, водные каналы, печи, работать в поле, заниматься делами, связанными с государством (возведение на должность, принятие закона и т. д.).Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; принимать монашеские обеты, торговать, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, заключать дружеские союзы, составлять договор, торговать, начинать новый бизнес.Стрижка волос: к несчастью и угрозе для жизниДорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один