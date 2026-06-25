В Улан-Удэ прошел окружной этап фестиваля «Женское сердце России»

В Улан-Удэ прошел окружной этап творческого фестиваля-конкурса «Женское сердце России» – масштабное событие, объединившее жен и матерей участников специальной военной операции из всех регионов ДФО. Бурятский академический театр драмы имени Х. Н. Намсараева предоставил сцену женщинам разных национальностей, наглядно продемонстрировавшим, как горе и стойкость сплачивают людей, стирая границы между народами и территориями.

Организатором фестиваля при содействии Правительства Республики Бурятия выступил Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Сегодня вся страна гордится мужеством и стойкостью наших воинов, которые встали на защиту Родины. Но за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина, за каждым воином стоят близкие люди, которые ждут, поддерживают, верят и помогают. Спасибо вам за вашу силу, за ваше мужество, доброту и мудрость. За вашу любовь. За свет, который вы несете людям», – поприветствовал собравшихся глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.





Фестиваль открыла выставка декоративно-прикладного творчества «Золотые руки женских сердец России». Экспозиция объединила изделия мастериц из разных уголков страны: Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономии и Чукотки. Можно было увидеть виниловых кукол, национальные сувениры, поделки из кости, декоративные свечи, предметы народных промыслов и многое другое. Каждое изделие – не столько ремесло, сколько способ сберечь семейную память.

Выставку посетила и руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская. Она убеждена, что быть женой военного – значит быть особенной женщиной: уметь ждать, быть терпеливой.

«Главное – идти не за спиной мужа, а рядом с ним. На фестивале в творческом порыве соединились сердца именно таких женщин. Творчество помогает нам (и тем, кто ждет, и тем, кто уже столкнулся с болью) найти себя, дать выход эмоциям и сделать это с пользой для других», – считает Кушевская.





Пока гости неторопливо перемещались между стендами, изучали сувениры и делились личными историями, в зале постепенно нарастало ожидание главного события. Когда пространство наполнилось ожидающей тишиной, гала концерт официально стартовал с оглашения поздравлений. Светлана Грохотова зачитала обращение от заместителя министра обороны Российской Федерации, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

«Фонд стремится окружить заботой и вниманием матерей, жен и сестер наших героев, которые встали на защиту страны. Сегодняшний фестиваль стал местом встречи женщин, представляющих разные поколения, жизненные пути и народы России. Это событие – яркое проявление любви, верности и внутренней силы женщин, которые воспитывают детей, берегут тепло домашнего очага и являются надежной опорой для близких», – подчеркнула в своем обращении Цивилева.





Светлана Грохотова, в свою очередь, акцентировала, что главная мысль мероприятия – объединить талантливых женщин: «Они занимаются творчеством, реализуют себя и находят единомышленников. Вместе переживать трудные моменты гораздо легче, это своего рода терапия. У нас уникальные женщины, и пока они есть в нашей стране, я уверена, нас никто и никогда не сломает».

Женщины Дальнего Востока выступали в пяти номинациях: вокальное творчество, хореография, инструментальное исполнение, поэзия и проза. Почти каждый номер нес в себе национальный колорит родного региона – и это особенно символично, ведь фестиваль приурочен к Году единства народов России.

Среди участниц концерта – Ирина Атаманская, жительница Забайкальского края. Ее сын ушел на спецоперацию добровольцем… погиб. По словам женщины, «творчество спасает, дарит положительные эмоции и помогает не замкнуться в себе». На фестивале она исполнила песню «Растет в Волгограде березка».





Делегацию Сахалинской области представила жена участника СВО Мария Дубракова. Музыка сопровождает ее с детства – любовь к пению ей привили родители. Марию часто приглашают выступать на значимых военных и праздничных мероприятиях Сахалина. Руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» отзывается о ней так: «Маша сочетает в себе грацию, красоту и настоящую женственность, при этом она, как человек армейский, в меру сильна, конкретна в высказываниях, мыслит четко и говорит по делу. Но это на службе, а дома – она нежная жена и заботливая мама, которая находит время и на семью, и на творчество. И мы ее в этом очень поддерживаем».





От Бурятии на концерте выступили пять участниц: Анна Сластина, Юлия Гылыкова, Елена Мужик, Дарья Гуслякова, Виктория Алексеева.

Анна Сластина прочитала стихотворение собственного сочинения «Мой сын танкистом был», растрогав зрителей до слез.

Юлия Гылыкова, Елена Мужик и Виктория Алексеева объединили свои номера в один общий. Номер начался с выступления Виктории Алексеевой, дочери погибшего героя СВО Игоря. Ее отец был посмертно награжден орденом Мужества. Юлия Гылыкова исполнила песню «За двоих нас», посвященную погибшему мужу Эрдэни Цыжипову. Елена Мужик – тоже вдова, на фестивале она выступила с песней «Мама, я живой».

Дарья Гуслякова выступила с песней «Город мой Улан-Удэ». Дарья – вдова, ее супруг Денис Гусляков погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.





Организаторы подчеркивают, что фестиваль – лишь видимая часть масштабной системной работы по поддержке семей участников СВО. В ней задействованы муниципальные образования, общественные организации, дома культуры и учреждения здравоохранения региона. Именно благодаря их совместным усилиям женщины, которые потеряли близких или ждут их с фронта, не остаются один на один со своей болью.