«Враг старается посеять напряжение, не будем ему помогать»

Глава Бурятии опубликовал большой пост в своем канале в «МАКСе», посвященный ситуации с топливом в республике. Алексей Цыденов назвал ее «непростой и напряжённой», но отметил, что «это не повод для суеты».«Враг бьёт по нашим НПЗ — это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, они будут регулярными, но не в тех объёмах, что до ударов. Это реальность, и мы строим свои планы, исходя из неё. У нас большое количество заправок «Роснефти» и других компаний, которые сами производят топливо, а не закупают на бирже. Поэтому ситуация остаётся контролируемой. Сложности в основном у частных заправок, которые закупались на бирже — там сегодня дефицит, и это будет сказываться», - отметил руководитель региона.По словам главы, особое внимание будет уделено отдалённым районам.«Мы понимаем, что в Окинском и Муйском районах нет заправок «Роснефти». И здесь мы работаем отдельно — прорабатываем схемы обеспечения этих территорий топливом в полном объёме. Держим на контроле», - заверил Алексей Цыденов.Также глава прокомментировал ситуацию с запретом отпуска бензин в канистры:«Понимаем, что есть неудобства. Для многих это единственная возможность заправиться — для сельхозработ, для моторных лодок, в других случаях. Сейчас отрабатываем с нашими заправками, где и как это можно организовать, чтобы люди не остались без возможности работать. Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время», - сказал он.Как отметил Алексей Цыденов, правительство России делает все возможное для стабилизации ситуации. Уже вносятся изменения в нормативную базу, чтобы малые НПЗ могли увеличить объёмы. Облегчается импорт, принимаются меры для снижения импортной цены до внутренних цен.«Враг старается посеять напряжение и раздражение внутри страны. Не будем ему помогать. Наши ребята идут вперёд, давят врага, а он, как может, так и огрызается. Наша задача — поддерживать своих, не усложнять ситуацию излишней суетой и относиться ко всему спокойно, по-взрослому. Повторю: ситуация рабочая. Топливо будет. Планируйте поездки разумно, экономнее — это нормально в текущих условиях. По всем нестандартным вопросам (отдалённые районы, канистры) будем точечно отрабатывать решения. Всё переживём. Вместе», - резюмировал Алексей Цыденов.