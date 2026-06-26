Политика и власть 26.06.2026 в 15:13

«Враг старается посеять напряжение, не будем ему помогать»

Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с топливом в республике
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Текст: Андрей Константинов
«Враг старается посеять напряжение, не будем ему помогать»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии опубликовал большой пост в своем канале в «МАКСе», посвященный ситуации с топливом в республике. Алексей Цыденов назвал ее «непростой и напряжённой», но отметил, что «это не повод для суеты».

«Враг бьёт по нашим НПЗ — это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, они будут регулярными, но не в тех объёмах, что до ударов. Это реальность, и мы строим свои планы, исходя из неё. У нас большое количество заправок «Роснефти» и других компаний, которые сами производят топливо, а не закупают на бирже. Поэтому ситуация остаётся контролируемой. Сложности в основном у частных заправок, которые закупались на бирже — там сегодня дефицит, и это будет сказываться», - отметил руководитель региона.

По словам главы, особое внимание будет уделено отдалённым районам.

«Мы понимаем, что в Окинском и Муйском районах нет заправок «Роснефти». И здесь мы работаем отдельно — прорабатываем схемы обеспечения этих территорий топливом в полном объёме. Держим на контроле», - заверил Алексей Цыденов.

Также глава прокомментировал ситуацию с запретом отпуска бензин в канистры:

«Понимаем, что есть неудобства. Для многих это единственная возможность заправиться — для сельхозработ, для моторных лодок, в других случаях. Сейчас отрабатываем с нашими заправками, где и как это можно организовать, чтобы люди не остались без возможности работать. Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время», - сказал он.

Как отметил Алексей Цыденов, правительство России делает все возможное для стабилизации ситуации. Уже вносятся изменения в нормативную базу, чтобы малые НПЗ могли увеличить объёмы. Облегчается импорт, принимаются меры для снижения импортной цены до внутренних цен. 

«Враг старается посеять напряжение и раздражение внутри страны. Не будем ему помогать. Наши ребята идут вперёд, давят врага, а он, как может, так и огрызается. Наша задача — поддерживать своих, не усложнять ситуацию излишней суетой и относиться ко всему спокойно, по-взрослому. Повторю: ситуация рабочая. Топливо будет. Планируйте поездки разумно, экономнее — это нормально в текущих условиях. По всем нестандартным вопросам (отдалённые районы, канистры) будем точечно отрабатывать решения. Всё переживём. Вместе», - резюмировал Алексей Цыденов.
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