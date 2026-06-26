Общество 26.06.2026 в 15:55

Малолетний террорист планировал убийства школьников в Бурятии

17-летнего подростка задержали в Дагестане
A- A+
Текст: Номер один
Малолетний террорист планировал убийства школьников в Бурятии

В Дагестане ФСБ совместно с СК задержали 17-летнего создателя и администратора международных, в том числе молодежных, сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Подросток готовил массовые убийства в школах разных регионов, в числе которых была и Бурятия.

Как сообщает Следком России, его действиями руководили спецслужбы Украины. Парень вербовал российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.

В ходе допроса юноша подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.

В 2025-2026 годах в различных городах США и стран Европы участники организации, на которую он работал, совершили более 20 поджогов автомобилей, рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов.

На момент задержания подросток администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них около 5 тысяч были активными участниками сообществ.

У задержанного изъяли архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций.

Фото: СК России

Теги
террорист

Все новости

В Народном Хурале состоялось заседание Совета
26.06.2026 в 16:02
Малолетний террорист планировал убийства школьников в Бурятии
26.06.2026 в 15:55
В Бурятии прошло совещание Союза овцеводов
26.06.2026 в 15:53
В Бурятии 34-летний мужчина стащил с работы два игровых диска
26.06.2026 в 15:34
«Враг старается посеять напряжение, не будем ему помогать»
26.06.2026 в 15:13
Ученые Бурятии создали чат-бот для проверки лицензий на перевозку по Байкалу
26.06.2026 в 14:59
В Бурятии из больницы уволилось несколько терапевтов
26.06.2026 в 13:34
Минтранс разъяснил ситуацию с бензином в Бурятии
26.06.2026 в 13:30
Бизнес под защитой «Ингосстраха»
26.06.2026 в 12:56
Жителям Бурятии погода приготовила неприятный сюрприз на выходные
26.06.2026 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
В Бурятии прошло совещание Союза овцеводов
Участники представили свои варианты решения проблем со сбытом, селекцией и кадрами
26.06.2026 в 15:53
В Бурятии 34-летний мужчина стащил с работы два игровых диска
Однако поиграть ему так и не удалось
26.06.2026 в 15:34
Ученые Бурятии создали чат-бот для проверки лицензий на перевозку по Байкалу
Достаточно ввести бортовой номер судна
26.06.2026 в 14:59
В Бурятии из больницы уволилось несколько терапевтов
Вместо них приходится трудиться врачам из других медучреждений
26.06.2026 в 13:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru