Малолетний террорист планировал убийства школьников в Бурятии

В Дагестане ФСБ совместно с СК задержали 17-летнего создателя и администратора международных, в том числе молодежных, сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Подросток готовил массовые убийства в школах разных регионов, в числе которых была и Бурятия.

Как сообщает Следком России, его действиями руководили спецслужбы Украины. Парень вербовал российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.

В ходе допроса юноша подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.

В 2025-2026 годах в различных городах США и стран Европы участники организации, на которую он работал, совершили более 20 поджогов автомобилей, рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов.

На момент задержания подросток администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них около 5 тысяч были активными участниками сообществ.

У задержанного изъяли архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций.

Фото: СК России