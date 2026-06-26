Общество 26.06.2026 в 15:53

В Бурятии прошло совещание Союза овцеводов

Участники представили свои варианты решения проблем со сбытом, селекцией и кадрами
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии прошло совещание Союза овцеводов
В выставочном комплексе Минсельхоза Бурятии собрались более 60 хозяев стад из 13 районов на встрече, организованной Союзом овцеводов совместно с представителями власти. Объединение, созданное в конце 2025 года, быстро перешло к решению актуальных задач.



На совещании зампред правительства Бурятии — министр сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев представил нового начальника отдела животноводства Артура Тарнуева, который выразил готовность к сотрудничеству. В работе также участвовали представители Россельхознадзора, Бурятской ГСХА, Россельхозбанка и Управления ветеринарии, фермеры получили возможность задать вопросы и получить разъяснения от каждого ведомства.



Союз овцеводов представили свои варианты решения проблем со сбытом, селекцией и кадрами. Ключевые договорённости и предложения:

Открыть в поселке Исток пункт прямых продаж на базе выставочного комплекса Минсельхоза с фиксированной ценой. У каждого района будет свой день продаж, единая цена и реализация без перекупщиков.



Торговая группа «Абсолют» выразила готовность закупать фермерскую баранину при условии регулярных поставок больших объёмов. Аналогичный интерес проявил «Бурятмяспром»: завод готов выпускать консервы из отборной баранины.



По шерсти: кооператив «Темник‑03» закупает небольшие объёмы по 20 руб./кг; Минсельхоз доплачивает фермерам ещё 40 руб./кг в виде субсидии. «Ажур‑Текс» также готов сотрудничать, но требуется решение логистики — обработка шерсти осуществляется в других регионах.



В селекции за последние два года Минсельхоз и Госплемслужба завезли племенных баранов из Калмыкии и СПК «Ульдурга» и распределили их в хозяйства с условием обмена приплодом. Необходимо продолжать обмен и отслеживать его результаты.



Союз призывает активнее кооперироваться для строительства убойных цехов с использованием субсидий для СПоКов. Скоро стартуют грантовые конкурсы: до 8 млн руб. (для начинающих, 20% софинанс), до 30 млн руб. (для опытных, 30–40% софинанс). Доступны субсидии на ярок, технику и другие направления (возмещение до 60%). Эти меры согласуются с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленного на развитие производства и устойчивые цепочки поставок продуктов в регионах.

Для решения кадровых вопросов фермеры предложили активнее привлекать студентов Бурятской ГСХА как практикантов. Минсельхоз оплачивает 90% расходов на питание, проживание и зарплату, что частично закрывает потребность в кадрах.

Уже этой осенью планируется большой праздник — День чабана, где представят все районы и самобытные блюда. Для организаторов создан специальный чат, в который можно вносить предложения.



«Меры господдержки овцеводства есть, но без активной позиции самих фермеров эффекта не будет. Союз овцеводов активно включился в работу — и мы видим первые результаты. День Чабана этой осенью может стать показательной витриной и праздником, отражающим потенциал овцеводства Бурятии», — отметил Амгалан Дармаев.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Бурятии
Теги
сельское хозяйство овцеводство

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