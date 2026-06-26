В Бурятии 34-летний мужчина стащил с работы два игровых диска

В Еравнинском районе Бурятии 34-летний ранее судимый мужчина стащил два диска с видеоиграми из организации, где работал. В компании есть своя оборудованная игровая комната. Ущерб составил почти 13 тысяч рублей.

Мужчина мог спокойно туда входить. Воспользовавшись отсутствием посторонних глаз, он прихватил две понравившиеся игры. Позднее сотрудники уголовного розыска поймали злоумышленника.

Поиграть ему так и не удалось – горе-геймер перевозил диски без защитных коробок, из-за чего они сильно затерлись и пришли в негодность. Поэтому он их выбросил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.