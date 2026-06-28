Зурхай на воскресенье, 28 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, торговать, начинать строительство дома, мандалы, совершать омовение.Неблагоприятно: обучаться и обучать, становиться друзьями (составлять договор), начинать судебные тяжбы.Стрижка волос: к увеличению материального блага.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один