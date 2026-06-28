Общество 28.06.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 28 июня
14-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, торговать, начинать строительство дома, мандалы, совершать омовение.
Неблагоприятно: обучаться и обучать, становиться друзьями (составлять договор), начинать судебные тяжбы.
Стрижка волос: к увеличению материального блага.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: обучаться и обучать, становиться друзьями (составлять договор), начинать судебные тяжбы.
Стрижка волос: к увеличению материального блага.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один