Общество 28.06.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 28 июня

14-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 28 июня
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, торговать, начинать строительство дома, мандалы, совершать омовение.

Неблагоприятно: обучаться и обучать, становиться друзьями (составлять договор), начинать судебные тяжбы.

Стрижка волос: к увеличению материального блага.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

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