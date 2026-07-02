Общество 02.07.2026 в 09:00

Установка шлагбаума во дворе

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Текст: Номер один
Установка шлагбаума во дворе

«Наш двор превратился в проходной двор — чужие машины паркуются, а жильцам не хватает мест. Хотим поставить шлагбаум. С чего начать и нужно ли получать разрешение?» Баир Владимирович Ч., Улан-Удэ

Установить шлагбаум на придомовой территории можно. Главное — соблюсти процедуру.

Шаг 1. Жильцы.

Если двор принадлежит вашему дому, за установку должны проголосовать не менее 2/3 собственников квартир. Если земля общая для нескольких домов — решение нужно получить от каждого. На собрании важно определить, кто отвечает за установку, как жильцы будут заезжать, сколько это стоит, как оплачивать обслуживание и где именно разместить шлагбаум.

Шаг 2. Проект.

Укажите в нем место установки, тип и размеры ограждения. Обязательно предусмотрите доступ для экстренных служб — скорой, пожарных, полиции.

Шаг 3. Согласование.

Отдельного разрешения на строительство не требуется, но согласование с местной администрацией обязательно. Для этого понадобятся заявление, протокол собрания и проект размещения. Уточните порядок в вашей мэрии — в каждом районе могут быть свои нюансы. Важно: шлагбаум не должен перекрывать дороги общего пользования, иначе в согласовании откажут.

Кто платит. Обычно деньги собирают жильцы, иногда только автовладельцы. В некоторых регионах есть программы поддержки — например, в Москве установку можно провести бесплатно. Узнайте, действуют ли такие меры в Бурятии.

Главное — не ставьте шлагбаум самовольно. Если не согласовать установку, его могут заставить демонтировать.

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