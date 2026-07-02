В Улан-Удэ восстановили движение автобусов через остановку «Центральный стадион»

Сегодня, 2 июля, в день празднования Алтарганы, в Улан-Удэ восстановили движение общественного транспорта по улице Свободы в направлении Октябрьского района – через остановку «Центральный стадион».

В обратном направлении движение общественного транспорта осуществляется согласно утверждённым схемам — по ул. Смолина, остановка «Школа № 4».

«Движение остальных транспортных средств по ул. Свободы ограничено. Выезд с ТРЦ «Пионер» в направлении ул. Свободы закрыт, выезд осуществляется на ул. Смолина», - добавили в комитете по транспорту.

Ранее в мэрии сообщали о дополнительных парковках в дни «Алтарганы».