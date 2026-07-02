Общество 02.07.2026 в 09:38
В Улан-Удэ восстановили движение автобусов через остановку «Центральный стадион»
В обратном направлении движение осуществляется согласно утверждённым схемам
Текст: Карина Перова
Сегодня, 2 июля, в день празднования Алтарганы, в Улан-Удэ восстановили движение общественного транспорта по улице Свободы в направлении Октябрьского района – через остановку «Центральный стадион».
В обратном направлении движение общественного транспорта осуществляется согласно утверждённым схемам — по ул. Смолина, остановка «Школа № 4».
«Движение остальных транспортных средств по ул. Свободы ограничено. Выезд с ТРЦ «Пионер» в направлении ул. Свободы закрыт, выезд осуществляется на ул. Смолина», - добавили в комитете по транспорту.
Ранее в мэрии сообщали о дополнительных парковках в дни «Алтарганы».