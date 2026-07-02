Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без холодной воды

В Железнодорожном районе Улан-Удэ сегодня, 2 июля, несколько улиц останутся без холодной воды. Как сообщили в МУП «Водоканал», блага цивилизации не будет с 10:00 до 22:00.

По улице Мостостроителей, 3‑й проезд, 83 будут менять участок водопроводной трубы. На предприятии рекомендуют заранее запастись водой на время проведения работ.

Под отключение попадают следующие адреса:

ул. Брусничная: 1, 2, 3, 4, 5, 1а, 24, 37;

ул. Рябиновая: 122, 120, 116, 109, 114, 115, 101, 99;

ул. Транспортных строителей: 88, 84, 39, 32, 34, 92, 94, 79, 81, 100, 53, 83, 70, 61, 21, а также 33, 28, 65, 78, 76, 74;

ул. Зеленоградская: 35, 32, 41, 43, 44, 37, 30, 73, 33, 31;

ул. Мостостроителей, проезд 1: 5а, 4, 8, 6, 61, 1;

ул. Мостостроителей, проезд 2: 62, 1, 1б, 14, 12, 10, 8, 69, 14, 2;

ул. Мостостроителей, проезд 3: 82, 81, 80, 78, 77, 7б;

ул. Мостостроителей, проезд 4: 94, 3, 5;

проезд Брусничный, 1: 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 142а, 1;

проезд Брусничный, 2: 15, 8, 6, 13, 5, 14, 4, 3, 2;

ул. Мостостроителей: 1, 2, 3, 5, 4, 3, 7, 63;

проезд Мостостроителей, 9: 5;

проезд Мостостроителей, 8: 14, 23, 22, 8, 7, 6, 5, 17, 16, 2;

проезд Мостостроителей, 7: 6, 10, 9, 32, 31, 29, 28, 27, 1;

проезд Мостостроителей, 6: 45, 46, 9, 11, 12, 137, 138.

Диспетчерская служба МУП «Водоканал»: 44‑00‑00, 44‑10‑33.