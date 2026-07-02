Общество 02.07.2026 в 09:31

На Байкал выделено 46 миллиардов рублей

Значительная часть средств пойдёт на ликвидацию вреда, который нанёс озеру закрытый Байкальский целлюлозно-бумажной комбинат
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Текст: Иван Иванов
На Байкал выделено 46 миллиардов рублей
Фото: правительство России

1 июля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев побывал в Иркутской области с рабочим визитом. В рамках поездки прошло выездное заседание правительственной комиссии, посвященной вопросам охраны Байкала.

«Байкал – одно из самых красивых мест на нашей планете. В то же время данная территория играет существенную роль в социально-экономическом развитии местных субъектов, а также является знаковым туристическим центром нашей страны. Поэтому на государственном уровне необходимо обеспечить баланс, который сохранит уникальную экосистему и при этом позволит развивать регионы во благо людей. Решение такой задачи требует комплексного подхода и взаимодействия на всех уровнях. В последние годы с этой целью системно совершенствуется законодательство, а также реализуется комплекс природоохранных мероприятий. Из федерального бюджета на них уже выделено более 46 млрд рублей», – сказал Дмитрий Патрушев.

Вице‑премьер посетил полигон «Солзанский» и ознакомился с тем, как ликвидируют последствия работы бывшего Байкальского целлюлозно‑бумажного комбината. Рекультивацией полигона занимается Федеральный экологический оператор госкорпорации «Росатом».

Как сообщается на сайте правительства России, участники заседания обсудили экологические проекты, развитие туристического потенциала региона, модернизацию очистных сооружений, лесовосстановление, противопожарные мероприятия, внедрение современных технологий мониторинга и сохранение водных биоресурсов.

Также в ходе визита Дмитрий Патрушев осмотрел научно‑исследовательское судно «Викентий Зайцев», созданное для комплексного изучения экосистемы Байкала: оно предназначено для мониторинга водных биологических ресурсов, проведения исследований и оценки запасов омуля.

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байкал Дмитрий Патрушев

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