В Бурятии участника Великой Отечественной войны поздравили с вековым юбилеем

Накануне, 1 июля, в Бурятии чествовали участника Великой Отечественной войны, ветерана труда. Федоров Бато Бастуевич отметил вековой юбилей, рассказали в минсоцзащиты республики.

Долгожитель родом из села Зурун Хилокского района Читинской области, вырос в многодетной семье. Здесь же он окончил начальную школу. Бато Бастуевич познал тяжесть и радость сельского труда еще в довоенные годы – юноша работал комбайнером и помогал убирать урожай.

В 1943 году был призван Хилокским военкоматом. Свой боевой путь начал в 1-м отдельном запасном понтонно-мостовом батальоне, а с 1944 года служил в 967-м Отдельном корпусном саперном батальоне.

«В 1945 году принял участие в заключительных сражениях Второй мировой – войне с милитаристской Японией. Даже после победы военная служба продолжалась: до демобилизации в январе 1950 года я проходил ее в 3-м Отдельном понтонном флоте в качестве сапера и палубного», - вспоминает ветеран.

За мужество и доблесть, проявленные в боях, а также за многолетний добросовестный труд Бато Федоров удостоен медали «За победу над Японией» и ордена Отечественной войны II степени.

Вернувшись на родную землю, Бато Бастуевич отправился в село Тэрэпхэн Хилокского района, где посвятил себя восстановлению и развитию сельского хозяйства. Долгие годы он трудился в колхозе – прошел путь от бригадира до главного инженера и начальника станции технического обслуживания. После выхода на пенсию ветеран не остался в стороне от общественной жизни села, всегда оставаясь активным и уважаемым человеком.

«Жизнь – она как река: где-то бурная, где-то спокойная. Я считаю, что прожил её честно. Самое главное для меня – это моя семья, моя земля и память о тех, с кем мы вместе прошли через огонь войны. Служба научила меня главному: выдержке и ответственности. А работа в колхозе дала возможность видеть плоды своего труда. Я благодарен судьбе за то, что дожил до этого дня, и хочу пожелать молодым одного – цените мирное небо над головой», - сказал юбиляр.

В день рождения долгожителю вручили именные поздравительные открытки от президента России и главы Бурятии, свидетельство на получение единовременной денежной выплаты, памятные подарки.