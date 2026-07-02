В Забайкалье вводят электронные очередь на АЗС

Губернатор Забайкалья заехал на топливную очередь к автомобилистам: «Проверил обстановку на работающих АЗС в Чите. Люди стоят в очередях сутками, некоторые с детьми. Разговаривал с водителями. Есть необходимость корректировать работу заправок, многое изменить для удобства людей». Об этом сообщает портал «Чита.ру».

Он перечислил меры — усилить контроль полиции и волонтёров на всех АЗС для наведения порядка, организовать горячее питание и воду для людей, которые уже длительное время находятся на заправках, навести жёсткую дисциплину очереди, чтобы топливо получали те, кому оно нужно сейчас, а также анонсировал электронную очередь, чтобы «исключить хаос и сделать процесс прозрачным и справедливым».

Однако все это полумеры, потому что главный вопрос в том, что Забайкальский край не получает бензина в необходимом количестве. Ранее край получал топливо с Ангарской нефтехимической компании, однако сегодня значительная часть топлива с Иркутска идёт в Москву и в Монголию.