Общество 06.07.2026 в 09:00

Какие студенты могут получить место в общежитии?

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Какие студенты могут получить место в общежитии?

«Сын поступает в вуз в другом городе. Слышали, что есть льготники, которым дают общежитие в первую очередь. Кто они и нужно ли что-то делать заранее?» Ольга, Улан-Удэ

В первую очередь места дают очникам-льготникам. В их числе: дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей (до 23 лет), инвалиды с детства и I–II групп, ветераны боевых действий, ликвидаторы чернобыльской аварии, а также те, кто проходил военную службу по контракту не менее трёх лет. Если студент потерял родителей во время учёбы — он тоже в списке приоритетных.

С 1 сентября 2026 года студенческие семьи с детьми смогут претендовать на отдельную комнату.

Если вы поступили на бюджет, но не относитесь к льготникам, это не значит, что общежитие вам не положено. По закону вы имеете право на платное место, если у вас нет жилья в городе, где находится вуз. Решение принимает учебное заведение, условия и стоимость проживания уточняйте на сайте вуза или в приёмной комиссии.

Заранее соберите: копию паспорта (страницы с фото и пропиской), справку о составе семьи, справку об отсутствии жилья в городе учебы. Если у вас есть льгота — приложите подтверждающие документы (удостоверение сироты, справку об инвалидности). Если вуз проверяет нуждаемость — может понадобиться справка о доходах. Точный список уточняйте в своем учебном заведении.

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