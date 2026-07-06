Улан-Удэ снова останется без горячей воды

В Улан-Удэ с 12 по 21 июля полностью отключат горячую воду для потребителей, подключенных к теплоэлектроцентралям ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Сотрудники ПАО «ТГК-14» будут проводить плановые работы по остановке котлов и ремонту оборудования.

Для остальных котельных установлены следующие сроки:

котельная «Заречный» с 13 по 26 июля;

котельная «Загорск», «Юго-Западная» с 27 июля по 16 августа;

котельная «Аэропорт» с 10 по 23 августа.

«Работы необходимы для подготовки системы теплоснабжения к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2026 –2027 годов. Своевременное техническое обслуживание позволит обеспечить надежность инфраструктуры и избежать аварийных ситуаций во время холодов», - прокомментировали в комитете городского хозяйства.