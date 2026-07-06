Общество 06.07.2026 в 09:08

Улан-Удэ снова останется без горячей воды

Для котельных установлены разные сроки
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-Удэ снова останется без горячей воды
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ с 12 по 21 июля полностью отключат горячую воду для потребителей, подключенных к теплоэлектроцентралям ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Сотрудники ПАО «ТГК-14» будут проводить плановые работы по остановке котлов и ремонту оборудования.

Для остальных котельных установлены следующие сроки:

  • котельная «Заречный» с 13 по 26 июля;

  • котельная «Загорск», «Юго-Западная» с 27 июля по 16 августа;

  • котельная «Аэропорт» с 10 по 23 августа.

«Работы необходимы для подготовки системы теплоснабжения к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2026 –2027 годов. Своевременное техническое обслуживание позволит обеспечить надежность инфраструктуры и избежать аварийных ситуаций во время холодов», - прокомментировали в комитете городского хозяйства.

Теги
горячая вода отключение

Все новости

На Ольхон не поехали туристы
06.07.2026 в 09:28
Житель Бурятии получил ожоги из-за загоревшейся канистры с бензином
06.07.2026 в 09:20
Улан-Удэ снова останется без горячей воды
06.07.2026 в 09:08
Какие студенты могут получить место в общежитии?
06.07.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 июля 2026 года
06.07.2026 в 06:02
Бурятия будет давить на газ
06.07.2026 в 06:00
Зурхай на понедельник, 6 июля
06.07.2026 в 06:00
В Улан-Удэ проверили ход строительства Центра протезирования
05.07.2026 в 14:00
Самбист, представлявший Бурятию, взял «золото» чемпионата Вооруженных сил России
05.07.2026 в 13:20
В Улан-Удэ изменится подсветка яблоневой аллеи на улице Ленина
05.07.2026 в 12:26
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
На Ольхон не поехали туристы
Топливный кризис и сбои авиаперевозок ставят под угрозу туристический сезон на Байкале
06.07.2026 в 09:28
Какие студенты могут получить место в общежитии?
06.07.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 июля 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
06.07.2026 в 06:02
Бурятия будет давить на газ
В республике резко вырос спрос на установку газобалонного оборудования на автомобили
06.07.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru