В Иркутске началась массовая спекуляция бензином

В Иркутске состоялся оперативный штаб, посвященный решению кризисной проблемы с топливом. На заседании были озвучены факты спекуляции топливом: выяснилось, что из-за резко возросшего спроса бензин в канистрах продают по завышенным ценам. В социальных сетях были даже озвучены цифры: около 200 рублей за литр. Как сообщает портал Irk.ru, многие автомобилисты, которым необходимо срочно ехать в район или по экстренным делам, готовы платить такие суммы, лишь бы завести свой автомобиль и выполнить поставленные задачи.

Заместитель председателя правительства области Александр Анчугин отметил: «Зафиксированы факты злоупотребления складывающейся ситуацией в виде заправки топлива в канистры и последующей его реализации населению по завышенным ценам. Мы обратились в правоохранительные органы с целью наведения порядка в этом секторе».