Общество 28.06.2026 в 10:20

Депутат Госдумы от Забайкалья раскритиковал антикризисные действия чиновников

Генерал Андрей Гурулев резко высказался об отсутствии предметных управленческих решений правительства края в вопросе топливного дефицита
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Текст: Иван Иванов
Депутат Госдумы от Забайкалья раскритиковал антикризисные действия чиновников
«Номер один»

Депутат Госдумы от Забайкальского края, генерал Андрей Гурулев в своих соцсетях призвал людей не снимать очереди на АЗС и отсутствие бензина, поскольку это провоцирует новые очереди и хаос:

«Сегодня предельно понятно, что есть топливный кризис, и, наверное, есть то, что есть. Я смотрю на возмущение людей, на эти съемки с километровыми очередями, на то, что невозможно доехать. Люди жалуются, даже в отпуск приезжают СВОшники, не могут доехать до своей конечной остановки, потому что просто не на чем», – начал генерал.

Далее он говорит о том, что топливо есть, но нет необходимых решений:

«Первое, самое главное. Да, топлива в том объеме, в котором было, уже сейчас не будет. Война идет. Да, есть поражение наших производств, сегодня делается все для того, чтобы их восстановить. Но тем не менее топливо есть. У нас не та страна, которая останется пустая. Есть топливо. Здесь нужны решения. Не просто по 15 литров в канистру и всем спецам сколько хочешь, а конкретно: первое – сколько на скорую помощь, на каких заправках заправляются? Потому что если безлимит дать, начнется спекуляция. Сколько на пожарные машины, сколько там на газовое обеспечение. Конкретно по литрам надо брать карандаш и считать».

Говоря о проблемах с пригородными и загородными перевозками, он призвал оптимизировать маршруты и расширить работу троллейбусов и железной дороги.

Депутат призвал население успокоиться и не снимать видео на АЗС и не выкладывать их в соцсети. Добавим, что это может быть опасным: органы могут повернуть все так, что в конечном итоге виноватыми сделают того, кто фиксировал происходящее на АЗС.

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