Монголия выносит на общественное обсуждение строительство нового дата-центра

Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал вместе с сопровождающей делегацией посетил дата-центр в индустриальном парке Далянь (Китай), чтобы ознакомиться с его работой. Об этом сообщает портал Монцамэ. Объект возвели в 2021 году, его мощность составляет 9000 серверных стоек стандарта T3+, а вычислительная мощность в сфере искусственного интеллекта – свыше 500 петафлопс. Центр относят к числу крупнейших в северо-восточной части Китая и считают эталонной площадкой для развития вычислительной инфраструктуры в Северо-Восточной Азии. Его называют «вычислительным мозгом» Даляня.

В индустриальном парке работает более 400 предприятий и организаций, специализирующихся на облачных вычислениях, промышленной автоматизации и финансовых технологиях. В 2023 году к ним добавились 12 новых компаний, среди которых China Electronics Corporation, Huawei и Alibaba Cloud. Развитие сотрудничества и внедрение передовых моделей ИИ, включая DeepSeek, позволяет городу оказывать технологические услуги для образования, науки, промышленного моделирования и проектов «умных городов».

Центры обработки данных сегодня выступают важным инструментом для экспорта энергии и привлечения инвестиций. С учетом этой тенденции правительство Монголии подготовило предварительный проект закона о данных и вынесло его на общественное обсуждение. Принятие документа призвано обеспечить прозрачность и правовую определенность для международных инвесторов. В рамках расширения собственной цифровой инфраструктуры Монголия также рассматривает возможность строительства нового дата-центра – этот вопрос сейчас обсуждается на общественном уровне.