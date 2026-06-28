Общество 28.06.2026 в 10:25

В Якутии удивлены проблемами с бензином в других регионах

В богатой республике накоплено столько топлива, что даже ажиотажный спрос не может опустошить запасы бензина
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Текст: Иван Иванов
В Якутии удивлены проблемами с бензином в других регионах
«Номер один»

Как сообщают региональные средства массовой информации, несмотря на новостной ажиотаж, в самой северной республике России топливных проблем нет. Нет ни очередей, ни автомобилистов с канистрами, штурмующих заправки.

По данным портала «Sakha Day», если регионы России испытывают сложности с топливом, то Якутия к ним не относится, поскольку находится в уникальном положении. Дело в том, что основная часть топлива в республику завозится судами – по так называемому «северному завозу», который осуществляется по реке или по зимникам – автотрассе, связывающей Якутию с материком. Благодаря этому в республике накоплен достаточный запас топлива. Кроме того, практически в каждом районе Якутии имеются значительные резервные мощности для хранения бензина и дизельного топлива. Это топливо хранится до лета, когда начинается новый навигационный период и осуществляется новая поставка.

В настоящее время топливо в Якутии имеется, однако возникает вопрос о его достаточности осенью, когда закончатся запасы старого бензина и будет доставлено новое топливо на навигационных судах. Республика надеется, что объемы топлива в этом сезоне будут не меньше, чем в предыдущем.

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