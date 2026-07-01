Общество 01.07.2026 в 11:44

Кооперация без границ

«Буркоопсоюз» соединяет традиции и современные задачи
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Текст: Дмитрий Родионов
Кооперация без границ
4 июля отмечается Международный день кооперации, к которому Бурятский республиканский союз потребительских обществ (Буркоопсоюз) подошел с новыми достижениями, объединив историю с современной социальной миссией по поддержке населения в районах республики. 

Путь в два столетия

История Буркоопсоюза уходит корнями в XIX век: отправной точкой забайкальской кооперации стал 1831 год, когда в Петровском Заводе декабристы создали потребительское общество «Большая артель». На рубеже XIX и XX веков идеи кооперации распространились на Верхнеудинск (сегодня Улан Удэ) и соседние округа, постепенно формируя сеть взаимопомощи, которая становилась все более значимой для местного населения.

В советские годы организация получила статус единого центра кооперации Бурятии и взяла на себя снабжение сельских территорий, куда государственная торговля не дотягивалась: продавцы на автолавках везли хлеб, соль, ткани и керосин в отдаленные села, принимая у населения пушнину, ягоды, лекарственные травы и мясо. 

В 1990 е годы, несмотря на прогнозы о гибели потребкооперации из-за конкуренции с частным бизнесом, «Буркоопсоюз» выстоял и остался верен пайщикам, продолжая выполнять социальную функцию. В то время, когда многие структуры сворачивали деятельность в малых населенных пунктах, кооператоры не отказались от своей ответственности перед жителями глубинки.

Сегодня «Буркоопсоюз» - многоотраслевой комплекс, включающий розничную торговлю, общественное питание, производство продуктов и заготовительную деятельность. География присутствия — 15 районов Бурятии, кадровый потенциал — порядка 1000 человек. Организация продвигает местную продукцию, в том числе бренд бурятской кухни (буузы), представляя его на гастрономических форумах далеко за пределами Сибири, вплоть до Поморья и Беломорья. Профессиональную базу обеспечивает Улан Удэнский техникум экономики, торговли и права, готовящий кадры с прицелом на цифровое будущее: студенты осваивают не только традиционные дисциплины, но и современные инструменты управления и учета, востребованные в обновленной кооперативной системе.

Активно развивается и внешняя кооперативная повестка: делегация Буркоопсоюза участвовала в международных форумах кооператоров в 2024 году в Архангельске, а в 2025 году — в Чебоксарах, где представляла республику, знакомя участников с традиционной бурятской кухней — буузами. В этом году делегация примет участие в форуме в Казани, чтобы продолжить обмен опытом и продвижение региональных продуктов.

Вместе сильнее

Важное место в жизни коллектива занимает и корпоративная культура: ежегодно проводится спартакиада работников предприятия, призванная укреплять командный дух и поддерживать здоровый образ жизни. Недавно состоялась уже 21 я по счету спартакиада, собравшая сотрудников из разных районов республики и ставшая еще одним подтверждением сплоченности коллектива. 

В рамках развития туризма кооператоры выиграли грант Министерства туризма Бурятии на создание средств размещения: на базе «Байкал» открыт круглогодичный юрточный лагерь «Зов предков» на три благоустроенные юрты. Этот проект призван сделать отдых доступнее и показать гостям республики особенности бурятской культуры и быта, а также раскрыть туристический потенциал удаленных районов. Большое значение на предприятии придают поддержке ветеранов, сохраняя уважение к тем, кто долгие годы трудился на благо кооперации.

Главное отличие Буркоопсоюза от коммерческого ретейла — социальная значимость: в местах, где частному бизнесу работать невыгодно из-за сложной логистики и малого числа жителей, кооператоры торгуют и закупают излишки подсобных хозяйств у местных, удерживая людей на земле и развивая экономику районов.

Двигаться вперед

С 2015 года председателем Совета Буркоопсоюза стала Долгор Кимовна Норбоева, депутат Народного Хурала Республики Бурятии.


«От имени Буркоопсоюза и от себя лично сердечно поздравляю всех кооператоров и жителей нашей республики с Международным днем кооперации!

Самоотверженный труд наших кооператоров, их преданность традициям и готовность двигаться вперед помогают нам сохранять социальную стабильность в самых отдаленных уголках республики и продолжать важную миссию служения людям.

Пусть и впредь кооперативное движение остается опорой для жителей Бурятии, источником добрых дел и надежной поддержкой в любых начинаниях. Желаю каждому из вас здоровья, благополучия и новых свершений на благо родной земли!» — поздравила Долгор Норбоева.

Фото: предоставлено «Буркоопсоюзом»
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