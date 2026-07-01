В Улан-Удэ усилят работу транспорта в дни «Алтарганы»

4 июля после церемонии закрытия и гала-концерта отправление автобусов и трамваев с площади Советов в 23:00.





Власти Улан-Удэ сообщили об усилении работы общественного транспорта в дни проведения фестиваля «Алтаргана» (6+). Как рассказали в мэрии, в позднее вечернее время автобусы МУП «Городские маршруты» большой и средней вместимости будут работать до полуночи на тех направлениях, которые проходят через площадь Советов. На маршрутах частных перевозчиков – № 2, 15, 37, 40, 55, 56, 77, 82, 97 - в это время будут работать до пяти единиц пассажирского транспорта.– 2 июля после церемонии открытия и шоу-программы отправление автобусов и трамваев с площади Советов в 23:00. МУП «Городские маршруты» выпустит 10 автобусов по 8 маршрутам в отдалённые районы, а МУП «Управление трамвая» — пять вагонов по пяти маршрутам с остановки «улица Советская», – рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Сергей Будагаев.3 июля после концерта этнической музыки «Вся страна» отправление транспорта с площади Советов в 22:00.В связи с проведением «Ночи Ехора» от этнографического музея в полночь будет организовано отправление 26 автобусов: шесть большого класса от МУП «Городские маршруты» и 20 от частного перевозчика маршрута №37.