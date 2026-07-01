Общество 01.07.2026 в 13:51

В Улан-Удэ во ВСГУТУ ввели в эксплуатацию новый учебный корпус № 25

Занятия здесь начнутся уже в сентябре
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ во ВСГУТУ ввели в эксплуатацию новый учебный корпус № 25
Фото: пресс-служба ВСГУТУ

В Улан-Удэ по улице Жердева во ВСГУТУ ввели в эксплуатацию новый учебный корпус № 25 площадью 3,7 тыс. квадратных метров. Университет получил лицензию на осуществление образовательной деятельности в этом здании, поэтому занятия здесь начнутся уже в сентябре.

В корпусе разместились дирекция Межрегионального института подготовки кадров, деканат Факультета компьютерных наук и технологий, кафедра «Программная инженерия и искусственный интеллект», кафедра «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» и кафедра «Вычислительные и радиоэлектронные системы».

Подчеркивается, что здание полностью соответствует современным требованиям санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности, оснащено необходимой инфраструктурой для организации образовательного процесса и создания комфортной среды для студентов и преподавателей.

Для студентов оборудовали современные лекционные аудитории, кабинеты для семинарских занятий, компьютерные классы, а также учебные и научные лаборатории по профильным дисциплинам.

Также внимание уделили созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании есть пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы, кнопки вызова персонала, тактильные мнемосхемы и навигация шрифтом Брайля, контрастная маркировка лестниц и дверей, специально оборудованный санитарный узел, кабинет инклюзивного образования, системы звукового оповещения и визуально-акустического информирования, а также выделенные парковочные места.

«Переезд в новый корпус позволит сосредоточить подготовку специалистов в области информационных технологий в современных условиях обучения. Одновременно это создаёт возможность приступить к реставрации исторической части главного корпуса № 1, для которой уже разрабатывается научная проектно-сметная документация», - прокомментировали в пресс-службе вуза.

 

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