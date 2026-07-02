Общество 02.07.2026 в 12:37

В Бурятии проектировщику очистных задолжали свыше 2 млн рублей

Деньги выплатили после вмешательства природоохранного прокурора
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Текст: Карина Перова
В Бурятии проектировщику очистных задолжали свыше 2 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии по требованию природоохранного прокурора выплатили задолженность в размере более 2 миллионов рублей предпринимателю, который разработал проект реконструкции систем водоочистки Северобайкальска.

С мая 2023 года в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие» в городе проводится реконструкция очистных сооружений.

Для осуществления авторского надзора за проведением строительных работ комитет по управлению городским хозяйством администрации Северобайкальска заключил муниципальный контракт с хозяйствующим субъектом, разработавшим проект реконструкции.

«Вместе с тем с 1 января 2025 года оплата не производилась в полном объеме, что повлекло приостановление авторского надзора и препятствовало своевременной корректировке разделов проектной и рабочей документации, дальнейшему проведению работ», - рассказали в надзорном ведомстве.

По представлению прокурора задолженность перед проектировщиком погасили в полном объеме.

Ранее «Номер один» сообщал, что объект в Северобайкальске посетил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Мэр Северобайкальска Олег Котов доложил, что после 15 июля разработают план, по которому будут работать.

«В 2027 году все здания, сооружения, которые у нас запроектированы в рамках реконструкции, должны быть сделаны. В 2028 году - выход на параметры очистных сооружений, которые были предусмотрены по техническому заданию», - сказал Котов.

Теги
очистные Северобайкальск

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