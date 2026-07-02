Общество 02.07.2026 в 13:03

В Бурятии наградили педагогов, подготовивших стобалльников по ЕГЭ

В чествовании принял участие министр образования и науки региона
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Текст: Карина Перова
В Бурятии наградили педагогов, подготовивших стобалльников по ЕГЭ
Фото: минобрнауки Бурятии

Накануне в министерстве образования и науки Бурятии чествовали педагогов, которые подготовили выпускников, сдавших ЕГЭ на высокие баллы. Министр Валерий Поздняков вручил лучшим учителям сертификаты на отдых в спортивно-оздоровительном лагере «Ровесник», а также памятную книгу, посвященную 100-летию ведомства.

Учитель математики школы № 49 Улан-Удэ Елена Макарова уже многие годы стабильно готовит высокобалльников по профильной математике. В 2026 году в общеобразовательном учреждении успешно завершили обучение сразу три профильных математических класса, а ее ученики ежегодно демонстрируют высокий уровень подготовки.

Учитель физики гимназии № 33 Улан-Удэ Ольга Будаева направляла выпускника, набравшего 100 баллов на ЕГЭ по физике. А преподаватель химии школы Поселья Иволгинского района Эржена Бальчинова выступила наставником одиннадцатиклассника, получившего 100 баллов на ЕГЭ по химии.

«Именно учителя помогают школьникам раскрывать свои способности, достигать высоких результатов и делать первые шаги к будущей профессии. Благодарим наших педагогов за талант, самоотверженный труд и вклад в развитие образования республики», - прокомментировали в минобрнауки Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал о выпускнике из Мухоршибирского района, который полностью справился с ЕГЭ по географии. Юношу подготовил учитель географии Василий Иванов.

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ЕГЭ учителя

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