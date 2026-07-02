Общество 02.07.2026 в 12:44

В Бурятии выплату за заключение контракта повысили на 500 тысяч рублей

Общая сумма единовременной выплаты в республике превысила два миллиона
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выплату за заключение контракта повысили на 500 тысяч рублей
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии на 500 тысяч рублей увеличили выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу. Если ранее единовременная выплата составляла до 1,6 млн рублей, то теперь - до 2,1 млн рублей. Эта сумма складывается из региональной (1,5 млн рублей) и федеральной (400 тыс рублей) составляющих, а также доплаты от местного бизнеса (200 тыс рублей).

«В Бурятии на полмиллиона рублей увеличили выплату гражданам, заключившим контракт на военную службу. Таким образом, выплаты составляют сразу до 2 миллионов 100 тысяч рублей», — сообщил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

Напомним, для семей участников специальной военной операции действует ряд социальных гарантий и льгот. В их числе:

— списание долгов до 10 млн рублей,

— кредитные каникулы и налоговые льготы,

— первоочередное медицинское обслуживание,

— бесплатная юридическая помощь,

— внеочередное зачисление в детские сады и школы,

— бесплатное горячее питание в школах,

— квоты на обучение в вузах и колледжах,

— бесплатный отдых в детских лагерях и многие другие меры поддержки.

«Меня зовут Иван, я заключил контракт с Министерством обороны России. И я знаю, что государство поддержит меня как участника специальной военной операции, и также поддержит моих близких и родных. И мои родные будут обеспечены всеми льготами», – делится гражданин, заключивший контракт.

Как отметил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев, сегодня противник не гнушается никакими методами. Под удары попадают не только военные, но и социальные объекты, объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Все то, что необходимо для нормальной жизни наших граждан.

«В этих условиях необходимо поддержать тех, кто стал на защиту Родины и их семьи. Для этого республикой принято решение об увеличении единовременной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны до полутора миллионов рублей. Это реальная помощь нашим военнослужащим и их семьям», — подчеркнул Иван Альхеев.

Для заключения контракта обращаться по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а/2; телефон 33-42-67, либо в любой военный комиссариат Бурятии.
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