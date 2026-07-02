Движение через МАПП Забайкальск могут ограничить

С 3 июля в Забайкальском крае могут вступить в силу ограничения на движение грузового транспорта через МАПП Забайкальск и по территории региона. Проект губернаторского постановления предусматривает исключение только для перевозчиков моторного топлива, в то время как остальные грузовые автомобили не смогут пересечь границу или передвигаться по краю. Об этом сообщает портал ZAB.RU.

МАПП Забайкальск является важным пунктом пропуска, играющим ключевую роль в российско-китайской торговле. Через него осуществляется значительная часть автомобильных грузоперевозок между двумя странами.

В обычные дни через данный пункт ежедневно проходят сотни грузовиков, перевозящих товары в обоих направлениях. Данное решение может быть принято в условиях действующего в крае режима повышенной готовности.