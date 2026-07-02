Монголия наращивает инвестиции в солнечную энергетику

В Монголии состоялся конкурсный аукцион в секторе возобновляемой энергетики. По его результатам были определены победители, и 1 июля Национальный диспетчерский центр подписал с ними соглашения о закупке электроэнергии. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Проект включает строительство солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 220 МВт и систем накопления энергии мощностью 135 МВт/440 МВт·ч в пяти аймаках страны.

Премьер-министр Ням-Осорын Учрал подчеркнул, что проведение аукциона является важным шагом для развития конкуренции, привлечения иностранных инвестиций и продвижения энергетического перехода Монголии. К участию в проекте проявили интерес 115 отечественных и иностранных компаний, а в финальном этапе боролись 19 квалифицированных участников. Компании-победители заявили о намерении ввести объекты в эксплуатацию до наступления пика зимних нагрузок.

Данный шаг свидетельствует об активном развитии сферы возобновляемой энергетики в стране.