Экономика и бизнес 02.07.2026 в 13:40

Монголия наращивает инвестиции в солнечную энергетику

В стране построят 220 МВт новых мощностей
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Текст: Иван Иванов
Монголия наращивает инвестиции в солнечную энергетику
Фото: архив «Номер один»

В Монголии состоялся конкурсный аукцион в секторе возобновляемой энергетики. По его результатам были определены победители, и 1 июля Национальный диспетчерский центр подписал с ними соглашения о закупке электроэнергии. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Проект включает строительство солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 220 МВт и систем накопления энергии мощностью 135 МВт/440 МВт·ч в пяти аймаках страны.

Премьер-министр Ням-Осорын Учрал подчеркнул, что проведение аукциона является важным шагом для развития конкуренции, привлечения иностранных инвестиций и продвижения энергетического перехода Монголии. К участию в проекте проявили интерес 115 отечественных и иностранных компаний, а в финальном этапе боролись 19 квалифицированных участников. Компании-победители заявили о намерении ввести объекты в эксплуатацию до наступления пика зимних нагрузок.

Данный шаг свидетельствует об активном развитии сферы возобновляемой энергетики в стране.

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