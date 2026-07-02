Экономика и бизнес 02.07.2026 в 14:12
В Бурятии снизилось производство
Спад зафиксирован в большинстве отраслей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии индекс промышленного производства в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года снизился на 19,4%, а по сравнению с апрелем 2026 года – на 17,5%. Такие тревожные цифры озвучил сегодня Бурятстат.
По данным ведомства, в сравнении с маем 2025 года объемы выпуска продукции в добыче полезных ископаемых сократился на 7,8%, в обрабатывающих производствах – на 38,3%, в энергетическом секторе – на 1%, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидации загрязнений – на 13,2%.
В целом индекс промышленного производства за январь–май 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 99,7%. Снижение объемов выпуска произошло в обрабатывающих производствах (-5,2%), в энергетическом секторе (-6,7%), в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (-9,2%). При этом рост наблюдался в добыче полезных ископаемых – на 6,8%.
Из конкретных отраслей в январе–мае 2026 года больше всего просели производство текстильных изделий (-76,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), одежды (-31,7%), кожи и изделий из кожи (-51,2%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (81,1%), бумаги и бумажных изделий (-24,3%).
В минус также ушли добыча угля (-6,6%), добыча прочих полезных ископаемых (-75,8%), производство напитков (-15,6%), электрического оборудования (-37,5%), прочих готовых изделий (-58,1%) и ряд других отраслей.
Впрочем, далеко не во всех отраслях все так плохо. Некоторые из них наоборот, серьезно нарастили объемы. Это, прежде всего, добыча металлических руд (+51,8%) и металлургическое производство (+35,9%). Также в плюсе производство пищевых продуктов (+3,6%), мебели (+0,5%), прочих транспортных средств и оборудования (+7,4%).
Напомним, последнее время ряд предприятий Бурятии переживает непростые времена. Некоторые из них, как, например, фанерный завод «Ольхон» и «Улан-Удэстальмост», и вовсе обанкротились.
По данным ведомства, в сравнении с маем 2025 года объемы выпуска продукции в добыче полезных ископаемых сократился на 7,8%, в обрабатывающих производствах – на 38,3%, в энергетическом секторе – на 1%, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидации загрязнений – на 13,2%.
В целом индекс промышленного производства за январь–май 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 99,7%. Снижение объемов выпуска произошло в обрабатывающих производствах (-5,2%), в энергетическом секторе (-6,7%), в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (-9,2%). При этом рост наблюдался в добыче полезных ископаемых – на 6,8%.
Из конкретных отраслей в январе–мае 2026 года больше всего просели производство текстильных изделий (-76,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), одежды (-31,7%), кожи и изделий из кожи (-51,2%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (81,1%), бумаги и бумажных изделий (-24,3%).
В минус также ушли добыча угля (-6,6%), добыча прочих полезных ископаемых (-75,8%), производство напитков (-15,6%), электрического оборудования (-37,5%), прочих готовых изделий (-58,1%) и ряд других отраслей.
Впрочем, далеко не во всех отраслях все так плохо. Некоторые из них наоборот, серьезно нарастили объемы. Это, прежде всего, добыча металлических руд (+51,8%) и металлургическое производство (+35,9%). Также в плюсе производство пищевых продуктов (+3,6%), мебели (+0,5%), прочих транспортных средств и оборудования (+7,4%).
Напомним, последнее время ряд предприятий Бурятии переживает непростые времена. Некоторые из них, как, например, фанерный завод «Ольхон» и «Улан-Удэстальмост», и вовсе обанкротились.
Тегипроизводство