Происшествия 02.07.2026 в 14:14

В Улан-Удэ экс-директор школы оказался на скамье подсудимых

Несостоявшегося депутата будут судить за взятки и мошенничество
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ экс-директор школы оказался на скамье подсудимых
Фото: Следственный комитет Бурятии
В советский райсуд Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении теперь уже бывшего директора школы №43 Николая Кычакова. Его обвиняют в мошенничестве и четырех эпизодах получения взяток. 

Николая Кычакова задержали в июле 2025 года. 

- В конце декабря 2023 года директор школы издал приказ о выплате премий ряду работников, а затем потребовал у них вернуть ему деньги, похитив таким путем 400 тыс. рублей. Помимо этого, обвиняемый, являясь членом приемочной комиссии по контракту о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы, за беспрепятственную приемку работ в августе 2021 года потребовал у подрядчика и получил взятку в виде ремонта его автомобиля на сумму 119 тыс. рублей, - рассказывали ранее в Следственном комитете.

После задержания г-на Кычакова арестовали и отправили в камеру. Сорок содержания под стражей ему неоднократно продлевали. 

Николай Кычаков возглавлял школу №43 с 2006 года. В 2018 году он попытался избраться в Хурал Бурятии, но попасть в республиканский парламент ему не удалось: в партийном списке ему досталось «непроходное» место. После его задержания и ареста городские власти назначили в школу нового руководителя.

Напомним, г-н Кычаков оказался вторым руководителем школы, задержанном в Улан-Удэ в 2025 году по обвинению в коррупционных преступлениях. Первым был экс-директор школы №63 и бывший депутат горсовета Улан-Удэ Батор Лудупов, которого также «повязали» за взяточничество и мошенничество. Однако дожидаться суда он не стал и еще на стадии следствия подписал контракт с министерством обороны РФ. 

В отличие от Батора Лудупова, Николай Кычаков отправиться в зону СВО пока не пожелал. Не исключено, что в ходе суда он рассчитывает доказать свою невиновность. По информации «Номер один», защищать бывшего руководителя образовательного учреждения будут сразу два адвоката.
Теги
школа мошенничество взятка

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