На заправках в Улан-Удэ пройдет рейд для обеспечения порядка при отпуске топлива

В ближайшее время в Улан-Удэ пройдет совместный рейд на автозаправочных станциях. В нем примут участие представители минтранса Бурятии, ГИБДД и Росгвардии. Такое решение приняли на заседании рабочей группы по топливообеспечению, которую возглавляет зампред правительства республики Евгений Коркин.

Выездная проверка с участием контролирующих и правоохранительных органов призвана обеспечить прозрачность распределения топлива и предотвратить возможные нарушения в период повышенного спроса.

«В основном нарушения связаны с превышением нормы приобретаемого топлива. Людям не следует паниковать и набирать бензин в канистры. Несмотря на ограничения, запасов топлива на сегодня достаточно», - подчеркнули в минтрансе РБ.

Напомним, по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова для оперативного решения вопросов топливообеспечения создана специальная рабочая группа под руководством зампреда правительства Евгения Коркина. В её состав вошли представители минтранса, минпромторга, минсельхоза и Республиканского агентства по ГО и ЧС.

«Запасы всех видов топлива в республике соответствуют нормативным показателям и покрывают потребности жителей. Временные сложности на отдельных АЗС связаны с сезонным ростом спроса и увеличением потока транзитных большегрузов из Забайкальского края и Иркутской области», - добавили в профильном министерстве.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Улан-Удэ запустили портал с картой загруженности заправок.