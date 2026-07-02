Город Улан-Удэ презентовал свой шатёр на «Алтаргане-2026» (6+) в юрточном городке «Вся Бурятия». Как сообщили в мэрии, для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая концертные выступления, творческие мастер-классы и множество активностей для детей и взрослых.– Всю самобытность и прелесть нашего города не вместить ни в один шатер мира, но за эти дни фестиваля вы увидите его красоту и ощутите гостеприимство, добродушие улан-удэнцев. В этом году нашему городу исполнилось 360 лет. Это серьёзный возраст. И в этот юбилейный год мы решили разработать бренд Улан-Удэ и одной из концепций стала: «Улан-Удэ. Путь к просветлению». Звучит красиво? Но за этими словами стоит простая суть. Наш путь — это движение от мудрости предков к технологиям будущего, – рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Шатер Улан-Удэ будет работать и завтра, и послезавтра.3 июля — День вкуса и качества родного края. Здесь развернётся выставка-продажа товаров местного производства под девизом «Вкус, богатство, качество родного края».4 июля — День мастеров и ремёсел. День для тех, кто любит творить, играть и узнавать новое.«Приходите провести время с пользой и удовольствием», - приглашают горожан в мэрии города.