Как вернуть деньги, если перевёл мошенникам

«Позвонили якобы из банка, сказали, что мои деньги пытаются украсть, и я сам перевел их на «безопасный счет». Одумался через час. Можно ли вернуть деньги и что делать?» Андрей Олегович, Улан-Удэ

К сожалению, такая ситуация не редкость. Шанс вернуть деньги есть, особенно если действовать быстро и правильно. Главное — не паниковать и следовать четкому алгоритму.

Шаг 1. Немедленно позвоните в банк

Это самый важный и срочный шаг. Мошенникам хватает 30 минут, чтобы перевести украденное на подставные счета. Поэтому звоните в банк по официальному номеру (он на обратной стороне карты или в приложении) и просите отозвать перевод, называя сумму, время и реквизиты получателя. Одновременно заблокируйте карту, если сообщали её данные.

Важно: заявить об ошибочном переводе можно до конца следующего дня после операции — есть шанс, что платёж ещё не дошёл до банка-получателя. Если вы сами сообщили мошенникам коды из СМС, сотрудники банка помогут обновить данные для входа в личный кабинет и перевыпустят карты.

Шаг 2. Подайте официальное заявление в банк

После звонка нужно лично посетить отделение банка и написать заявление о возврате средств. В нём подробно укажите: сумму перевода, дату и время операции, реквизиты получателя.

Сроки и правила возврата. С 25 июля 2024 года действуют новые правила. Банк обязан вернуть полную сумму в течение 30 дней, если:

- банк допустил перевод на счёт, который находится в базе данных мошенников Банка России;

- банк не уведомил клиента о подозрительной операции или не приостановил её;

- карта была утеряна, и клиент уведомил банк об этом.

Если же вы перевели деньги несмотря на предупреждения банка, ответственность ложится на вас. Банк также может не возвращать деньги, если клиент добровольно назвал мошенникам одноразовые пароли и коды, проигнорировав предупреждения системы безопасности.

Шаг 3. Обратитесь в полицию

Параллельно с банком подайте заявление в полицию о мошенничестве. Сделать это можно в любом отделении или онлайн на сайте МВД.

К заявлению приложите максимум доказательств: скриншоты переписки, номера телефонов мошенников, реквизиты счетов, выписку из банка об операции. Обязательно получите талон-уведомление о регистрации заявления.

Шаг 4. Дополнительные действия

Если известен банк, на счёт которого перевели деньги, направьте туда заявление о блокировке счёта получателя, приложив копию обращения в полицию. Также сообщите о мошенническом номере своему мобильному оператору — его могут заблокировать. Если мошенники использовали поддельный сайт, подайте жалобу в Роскомнадзор — страницу заблокируют, и других людей это спасёт от обмана.

Шаг 5. Судебный иск

Если вернуть деньги через банк не удалось, готовьте исковое заявление в суд. Вы можете требовать возврат средств:

- как неосновательное обогащение со злоумышленника (статья 1102 ГК РФ);

- с банка-отправителя или банка-получателя, если выявлены нарушения с их стороны.

Если уголовное дело возбуждено, подавайте гражданский иск в рамках этого дела (статья 44 УПК РФ). В иске можно требовать признания сделки недействительной и возврата имущества. Суд может взыскать деньги с получателя средств.

Когда возврат маловероятен

Деньги вернуть сложнее, если вы сами назвали злоумышленникам данные для входа в личный кабинет или настояли на переводе, игнорируя предупреждения банка. До тех пор, пока суд не признал человека мошенником, пострадавшие не могут рассчитывать на выплату.