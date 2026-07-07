Общество 07.07.2026 в 09:08

В Бурятии помогли обеспечить девочку с эпилепсией необходимым препаратом

Мать ребенка обратилась к следователям СК
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Текст: Карина Перова
В Бурятии помогли обеспечить девочку с эпилепсией необходимым препаратом
Фото: нейросеть

Следователи СУ СКР по Бурятии добились восстановления прав ребёнка‑инвалида на обеспечение жизненно необходимым лекарственным препаратом. Жительница Улан-Удэ сообщила, что её несовершеннолетней дочери нужно постоянно принимать противоэпилептический препарат.

Однако в аптечной сети не было оригинального лекарства, а замена на аналог спровоцировала у ребёнка нежелательную реакцию. Горожанка обращалась в профильные инстанции, однако это не решило проблему.

Ход разрешения ситуации лично контролировал руководитель бурятского следкома Евгений Лагацкий. Сотрудники следственного управления наладили взаимодействие с министерством здравоохранения РБ.

«В результате удалось ускорить закупку оригинального препарата. На сегодняшний день права несовершеннолетней полностью восстановлены – девочка обеспечена необходимым лекарством в полном объёме до конца года», - прокомментировали в следственном ведомстве.

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лекарства СК помощь

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