В Бурятии помогли обеспечить девочку с эпилепсией необходимым препаратом

Следователи СУ СКР по Бурятии добились восстановления прав ребёнка‑инвалида на обеспечение жизненно необходимым лекарственным препаратом. Жительница Улан-Удэ сообщила, что её несовершеннолетней дочери нужно постоянно принимать противоэпилептический препарат.

Однако в аптечной сети не было оригинального лекарства, а замена на аналог спровоцировала у ребёнка нежелательную реакцию. Горожанка обращалась в профильные инстанции, однако это не решило проблему.

Ход разрешения ситуации лично контролировал руководитель бурятского следкома Евгений Лагацкий. Сотрудники следственного управления наладили взаимодействие с министерством здравоохранения РБ.

«В результате удалось ускорить закупку оригинального препарата. На сегодняшний день права несовершеннолетней полностью восстановлены – девочка обеспечена необходимым лекарством в полном объёме до конца года», - прокомментировали в следственном ведомстве.