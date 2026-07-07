В Бурятии сельчане боятся, что их детей затопчут кони

Жители села Могойто Курумканского района Бурятии пожаловались на табун лошадей, гуляющий сам по себе. Люди подчеркнули, что безнадзорных животных стало очень много, из-за чего они боятся ходить по улицам. Также кони оккупировали детские площадки.

«Как-то поздним вечером возвращались домой и из-за угла выбежал большой табун и чуть не растоптал нас. А у нас много ребятишек в поселке и приходится караулить детей от лошадей, чтобы не растоптали. Как нам быть и что можно с этим сделать и куда обратиться?», - написали сельчане.

Глава сельского поселения Татьяна Гаськова заверила, что с владельцами лошадей провели беседу. Также скотоводам сделали предупреждение о недопустимости подобного нарушения выпаса.