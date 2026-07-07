Общество 07.07.2026 в 09:17

В Бурятии сельчане боятся, что их детей затопчут кони

Табун разгуливает в селе Могойто
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Текст: Карина Перова
В Бурятии сельчане боятся, что их детей затопчут кони
Фото: Курумкан-инфо.24/7

Жители села Могойто Курумканского района Бурятии пожаловались на табун лошадей, гуляющий сам по себе. Люди подчеркнули, что безнадзорных животных стало очень много, из-за чего они боятся ходить по улицам. Также кони оккупировали детские площадки.

«Как-то поздним вечером возвращались домой и из-за угла выбежал большой табун и чуть не растоптал нас. А у нас много ребятишек в поселке и приходится караулить детей от лошадей, чтобы не растоптали. Как нам быть и что можно с этим сделать и куда обратиться?», - написали сельчане.

Глава сельского поселения Татьяна Гаськова заверила, что с владельцами лошадей провели беседу. Также скотоводам сделали предупреждение о недопустимости подобного нарушения выпаса.

Теги
кони бесконтрольный выпас

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