Общество 07.07.2026 в 09:16
Бензиновый кризис толкает вверх тарифы на перевозки пассажиров в Иркутске
Рост цен на топливо бьет по кошелькам пассажиров
Текст: Иван Иванов
В Иркутске частные перевозчики с середины июля намерены поднять тарифы на проезд в автобусах из-за топливного кризиса. Стоимость проезда может вырасти на 30%, сообщает «Ирсити.ру».
Владельцы компаний указывают на рост издержек на топливо, запчасти и расходные материалы. Поставщики уведомляют о повышении цен на 25-57%, а обслуживание новых автомобилей также становится дороже. Перевозчики предупредили о своих планах губернатора Игоря Кобзева и подали соответствующие уведомления в администрацию Иркутска. Если цена на топливо стабилизируется, возможен последующий снижение тарифа на 5% через полгода. Вместе с тарифом будет повышена заработная плата водителей.
С 1 июля муниципальные предприятия «Иркутскавтотранс» и «Иркутскгортранс» уже подняли тарифы на проезд с 37 до 45 рублей из-за роста цен на топливо и запчасти. Директор «Иркутскавтотранса» Алексей Колмаков отметил, что расчеты тарифов проводились в феврале и не связаны с нынешним кризисом, а процесс согласования тарифов является длительным. Муниципальные предприятия получают дотации из бюджета, в отличие от частных перевозчиков. Ситуация в муниципальных предприятиях оценивается как стабильная, несмотря на «накладки с логистикой» при заправке.
В некоторых районах Иркутской области пассажирские перевозки оказались под угрозой срыва из-за резкого роста цен на дизельное топливо, который в Ангарске составил 53%. Не все оптовые потребители могут получить дизель, а водителям автотранспортных предприятий без собственных заправочных комплексов приходится стоять в многочасовых очередях. Есть угроза срыва рейсов по маршрутам в Шелехов, Иркутский район, а также на линиях Иркутск — Большой Луг и садоводческих маршрутах в Ангарске. Губернатор внес изменения в указ, разрешив транспортным компаниям заправляться вне очереди.
Увеличение стоимости проезда для частников называют неизбежным, так как невозможно нивелировать 50-процентный рост стоимости дизеля без изменения тарифа. Эксперты считают, что рост тарифов в пределах 30% будет соответствовать экономическим вызовам. Некоторые перевозчики уже уведомляют о повышении цен: например, компания «АвтоСиб» планирует поднять цены на маршруте «Иркутск — Ангарск» с 190 до 250 рублей с 1 августа.
Владельцы компаний указывают на рост издержек на топливо, запчасти и расходные материалы. Поставщики уведомляют о повышении цен на 25-57%, а обслуживание новых автомобилей также становится дороже. Перевозчики предупредили о своих планах губернатора Игоря Кобзева и подали соответствующие уведомления в администрацию Иркутска. Если цена на топливо стабилизируется, возможен последующий снижение тарифа на 5% через полгода. Вместе с тарифом будет повышена заработная плата водителей.
С 1 июля муниципальные предприятия «Иркутскавтотранс» и «Иркутскгортранс» уже подняли тарифы на проезд с 37 до 45 рублей из-за роста цен на топливо и запчасти. Директор «Иркутскавтотранса» Алексей Колмаков отметил, что расчеты тарифов проводились в феврале и не связаны с нынешним кризисом, а процесс согласования тарифов является длительным. Муниципальные предприятия получают дотации из бюджета, в отличие от частных перевозчиков. Ситуация в муниципальных предприятиях оценивается как стабильная, несмотря на «накладки с логистикой» при заправке.
В некоторых районах Иркутской области пассажирские перевозки оказались под угрозой срыва из-за резкого роста цен на дизельное топливо, который в Ангарске составил 53%. Не все оптовые потребители могут получить дизель, а водителям автотранспортных предприятий без собственных заправочных комплексов приходится стоять в многочасовых очередях. Есть угроза срыва рейсов по маршрутам в Шелехов, Иркутский район, а также на линиях Иркутск — Большой Луг и садоводческих маршрутах в Ангарске. Губернатор внес изменения в указ, разрешив транспортным компаниям заправляться вне очереди.
Увеличение стоимости проезда для частников называют неизбежным, так как невозможно нивелировать 50-процентный рост стоимости дизеля без изменения тарифа. Эксперты считают, что рост тарифов в пределах 30% будет соответствовать экономическим вызовам. Некоторые перевозчики уже уведомляют о повышении цен: например, компания «АвтоСиб» планирует поднять цены на маршруте «Иркутск — Ангарск» с 190 до 250 рублей с 1 августа.
Тегииркутская область