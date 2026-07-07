Общество 07.07.2026 в 09:16

Бензиновый кризис толкает вверх тарифы на перевозки пассажиров в Иркутске

Рост цен на топливо бьет по кошелькам пассажиров
A- A+
Текст: Иван Иванов
Бензиновый кризис толкает вверх тарифы на перевозки пассажиров в Иркутске
Фото: архив «Номер один»
В Иркутске частные перевозчики с середины июля намерены поднять тарифы на проезд в автобусах из-за топливного кризиса. Стоимость проезда может вырасти на 30%, сообщает «Ирсити.ру».

Владельцы компаний указывают на рост издержек на топливо, запчасти и расходные материалы. Поставщики уведомляют о повышении цен на 25-57%, а обслуживание новых автомобилей также становится дороже. Перевозчики предупредили о своих планах губернатора Игоря Кобзева и подали соответствующие уведомления в администрацию Иркутска. Если цена на топливо стабилизируется, возможен последующий снижение тарифа на 5% через полгода. Вместе с тарифом будет повышена заработная плата водителей.

С 1 июля муниципальные предприятия «Иркутскавтотранс» и «Иркутскгортранс» уже подняли тарифы на проезд с 37 до 45 рублей из-за роста цен на топливо и запчасти. Директор «Иркутскавтотранса» Алексей Колмаков отметил, что расчеты тарифов проводились в феврале и не связаны с нынешним кризисом, а процесс согласования тарифов является длительным. Муниципальные предприятия получают дотации из бюджета, в отличие от частных перевозчиков. Ситуация в муниципальных предприятиях оценивается как стабильная, несмотря на «накладки с логистикой» при заправке.

В некоторых районах Иркутской области пассажирские перевозки оказались под угрозой срыва из-за резкого роста цен на дизельное топливо, который в Ангарске составил 53%. Не все оптовые потребители могут получить дизель, а водителям автотранспортных предприятий без собственных заправочных комплексов приходится стоять в многочасовых очередях. Есть угроза срыва рейсов по маршрутам в Шелехов, Иркутский район, а также на линиях Иркутск — Большой Луг и садоводческих маршрутах в Ангарске. Губернатор внес изменения в указ, разрешив транспортным компаниям заправляться вне очереди.

Увеличение стоимости проезда для частников называют неизбежным, так как невозможно нивелировать 50-процентный рост стоимости дизеля без изменения тарифа. Эксперты считают, что рост тарифов в пределах 30% будет соответствовать экономическим вызовам. Некоторые перевозчики уже уведомляют о повышении цен: например, компания «АвтоСиб» планирует поднять цены на маршруте «Иркутск — Ангарск» с 190 до 250 рублей с 1 августа.
Теги
иркутская область

Все новости

В Бурятии двое мотоциклистов без прав угодили в ДТП
07.07.2026 в 09:56
В Усть-Ордынском округе провели спецоперацию против водителя
07.07.2026 в 09:48
В Улан-Удэ будут производить беспилотные комплексы для работы на Крайнем Севере
07.07.2026 в 09:37
В Бурятии сельчане боятся, что их детей затопчут кони
07.07.2026 в 09:17
Бензиновый кризис толкает вверх тарифы на перевозки пассажиров в Иркутске
07.07.2026 в 09:16
В Бурятии помогли обеспечить девочку с эпилепсией необходимым препаратом
07.07.2026 в 09:08
Как вернуть деньги, если перевёл мошенникам
07.07.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 7 июля 2026 года
07.07.2026 в 06:02
Бурятия прирастает населением Забайкальского края
07.07.2026 в 06:00
Зурхай на вторник, 7 июля
07.07.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
В Бурятии сельчане боятся, что их детей затопчут кони
Табун разгуливает в селе Могойто
07.07.2026 в 09:17
В Бурятии помогли обеспечить девочку с эпилепсией необходимым препаратом
Мать ребенка обратилась к следователям СК
07.07.2026 в 09:08
Как вернуть деньги, если перевёл мошенникам
07.07.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 7 июля 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
07.07.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru