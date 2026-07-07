Экономика и бизнес 07.07.2026 в 09:37

В Улан-Удэ будут производить беспилотные комплексы для работы на Крайнем Севере

Техника сможет работать в экстремальных климатических условиях
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ будут производить беспилотные комплексы для работы на Крайнем Севере
Фото: Улан-Удэнское приборостроительное объединение (архив)

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение приступило к изготовлению инновационных комплексов для дистанционного воздушного онлайн-мониторинга для работы на Крайнем Севере.

Подчеркивается, что беспилотные комплексы будут работать на высоте более 900 метров над уровнем моря. Конструктивные решения позволят технике выдерживать перепады температур от минус 60 до плюс 40 градусов, влажность воздуха до 98% и шквалистый ветер до 15 м/с.

В минпромторге Бурятии отметили, что оборудование создают специально для поставок на АО «Хиагда». Оно обеспечит непрерывный контроль за критически важной инфраструктурой предприятия в экстремальных климатических условиях: технологическими трубопроводами, линиями электропередач (ЛЭП), сборниками технологических растворов и трансформаторными подстанциями. В автоматическом режиме система будет передавать операторам точные координаты объектов, видео- и фотоматериалы, а также данные тепловизионной съемки для оперативного обнаружения скрытых утечек или повреждений.

Сейчас оборудование находится на стадии проектирования и определения состава комплектующих.

«Старт этого проекта – важный шаг в развитии наших инженерных и производственных компетенций. Мы планомерно двигаемся вперед и нацелены на создание качественного продукта, который подтвердит высокий уровень нашей работы», - сказал генеральный директор АО «У-УППО» Владимир Лучников.

Работа по их производству соответствует целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

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