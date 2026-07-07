В Улан-Удэ студентки вывезли однокурсницу в лес, где одна из них её избила

Как стало известно «Номер один» из материалов судебного дела, в столице Бурятии отчислили четырёх студенток из-за конфликта, обернувшегося похищением.

По словам потерпевшей, во время пары, к ней подошла однокурсница и позвала на улицу. После этого у неё отобрали телефон и усадили в автомобиль.

Одна студентка была за рулём, другим двоим инициаторша конфликта приказала держать руки девушки. Пострадавшая пыталась вырваться из салона авто, в ответ на что получила удары по лицу.

Во время поездки девушке, которая устроила похищение, позвонил отец. Он угрожал похищенной и приказывал продолжать её избивать.

Пострадавшую привезли в район Верхней Березовки, где зачинщица конфликта угрожала ей расправой, заявляя: «Несколько человек уже тут были, теперь твоя очередь». В случае, если девушка кому-либо расскажет о случившемся, её обещали «найти из-под земли и убить». Также ей угрожали тем, что её разденут, сфотографируют и разошлют фотографии с обнажёнкой в общие беседы.

Причиной конфликта, по словам его зачинщицы, стало то, что потерпевшая кидала свои интимные фото её мужу, но девушка эти обвинения отрицала.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о похищении и нанесении побоев. Но правовое решение все ещё не приняли, поскольку на звонки обвиняемая в похищении не отвечала и на допрос не явилась. Это может послужить причиной для объявления её в розыск.

В университете всех участниц конфликта, за исключением потерпевшей, отчислили за неподобающее поведение. Одна из них подала в суд иск, в котором просила признать это решение неправомерным.

Суд встал на сторону отчисленной, руководствуясь тем, что в вузе были нарушены условия процедуры отчисления. Учебное заведение уже обжаловало решение в начале июля.

Также корреспонденту «Номер один» удалось найти страницу организаторши похищения на сайте вуза. В материалах суда указано, что она с другой участницей конфликта общалась на узбекском языке.