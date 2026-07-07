Общество 07.07.2026 в 17:41

В Улан-Удэ студентки вывезли однокурсницу в лес, где одна из них её избила

После этого инцидента девушек отчислили
A- A+
Текст: Служба информации «Номер один»
В Улан-Удэ студентки вывезли однокурсницу в лес, где одна из них её избила
Фото: архив «Номер один»

Как стало известно «Номер один» из материалов судебного дела, в столице Бурятии отчислили четырёх студенток из-за конфликта, обернувшегося похищением.

По словам потерпевшей, во время пары, к ней подошла однокурсница и позвала на улицу. После этого у неё отобрали телефон и усадили в автомобиль.

Одна студентка была за рулём, другим двоим инициаторша конфликта приказала держать руки девушки. Пострадавшая пыталась вырваться из салона авто, в ответ на что получила удары по лицу.

Во время поездки девушке, которая устроила похищение, позвонил отец. Он угрожал похищенной и приказывал продолжать её избивать.

Пострадавшую привезли в район Верхней Березовки, где зачинщица конфликта угрожала ей расправой, заявляя: «Несколько человек уже тут были, теперь твоя очередь». В случае, если девушка кому-либо расскажет о случившемся, её обещали «найти из-под земли и убить». Также ей угрожали тем, что её разденут, сфотографируют и разошлют фотографии с обнажёнкой в общие беседы.

Причиной конфликта, по словам его зачинщицы, стало то, что потерпевшая кидала свои интимные фото её мужу, но девушка эти обвинения отрицала.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о похищении и нанесении побоев. Но правовое решение все ещё не приняли, поскольку на звонки обвиняемая в похищении не отвечала и на допрос не явилась. Это может послужить причиной для объявления её в розыск.

В университете всех участниц конфликта, за исключением потерпевшей, отчислили за неподобающее поведение. Одна из них подала в суд иск, в котором просила признать это решение неправомерным.

Суд встал на сторону отчисленной, руководствуясь тем, что в вузе были нарушены условия процедуры отчисления. Учебное заведение уже обжаловало решение в начале июля.

Также корреспонденту «Номер один» удалось найти страницу организаторши похищения на сайте вуза. В материалах суда указано, что она с другой участницей конфликта общалась на узбекском языке. 
Теги
инцидент похищение отчисление

Все новости

В Улан-Удэ студентки вывезли однокурсницу в лес, где одна из них её избила
07.07.2026 в 17:41
В Улан-Удэ вылетевший из седла мотоциклист чуть не попал под колеса грузовика
07.07.2026 в 17:35
В Забайкалье госслужащих будут отправлять на АЗС следить за очередями
07.07.2026 в 17:33
В Бурятии расширили состав штаба общественного наблюдения за выборами
07.07.2026 в 17:26
Мэр Улан-Удэ проверил «Чебурашку»
07.07.2026 в 17:06
Спортсменка из Бурятии стала лучшей в России по стрельбе из малокалиберного оружия
07.07.2026 в 17:06
В Бурятии сельчане борются за воду с арендаторами полей
07.07.2026 в 16:37
«Алтаргана» удалась на славу
07.07.2026 в 16:35
Залезали в пальто на парту, играли в ладушки
07.07.2026 в 16:25
В Улан-Удэ юноши под покровом ночи устроили драку возле магазина
07.07.2026 в 16:19
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
В Забайкалье госслужащих будут отправлять на АЗС следить за очередями
Регион узаконил обязательное «волонтерство» чиновников
07.07.2026 в 17:33
В Бурятии расширили состав штаба общественного наблюдения за выборами
Следить за процедурой будут 2.5 тысячи общественных наблюдателей
07.07.2026 в 17:26
Мэр Улан-Удэ проверил «Чебурашку»
В детском саду полным ходом идет капремонт
07.07.2026 в 17:06
«Алтаргана» удалась на славу
Фестиваль стал важным событием в бурятском мире
07.07.2026 в 16:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru