В Улан-Удэ зафиксированы факты спекуляции топливом

В России постепенно возвращаются явления, о которых успели подзабыть за последние десятилетия. Рост оборота «налички», дефицит топлива и прочие старые-новые прелести. На этом фоне в обиход вновь вернулся термин, который долгое время казался пережитком прошлого - спекуляция. О том, как сегодня трактуют это понятие и почему борьба с ним в современных условиях выглядит спорной - в материале «Номер один».На прошлой неделе в Улан-Удэ зафиксировали первый, вероятно, за последние десятилетия факт спекуляции бензином. Инцидент произошел на одной из АЗС поселка Стеклозавод. Пока автомобилисты стояли в очереди, к ним подъехал черный пикап, груженный канистрами: водитель предлагал купить бензин по завышенным ценам. Торговля продолжалась недолго - оператор АЗС заметил, что топливо продают в обход кассы, и нажал тревожную кнопку Росгвардии. Прибывшие сотрудники задержали продавца. Мужчину доставили в отдел и составили протокол. По имеющимся сведениям, в возбуждении уголовного дела отказали: действия не подпадают ни под крупный размер ущерба, ни под статью о незаконном предпринимательстве.Как пояснил бывший сотрудник МВД по Бурятии, полиция редко и неохотно занимается подобными эпизодами: нагрузка на органы велика, а случаи с мелкой перепродажей топлива не считаются приоритетными. В самом МВД по Бурятии «Номер один» порекомендовали по вопросам спекуляции топливом обращаться в Министерство энергетики и транспорта РБ - этот вопрос находится в компетенции региона.Ответственность за спекуляцию может наступать в рамках административного либо уголовного законодательства, в зависимости от масштаба деяния и размера извлеченной выгоды. Чаще всего случаи спекуляции бензином под уголовную статью не подпадают: покупка и перепродажа одной, двух или трех канистр не образуют состава преступления, поскольку не достигают порога крупного размера, необходимого для уголовной квалификации.История с черным пикапом могла бы остаться рядовым эпизодом, но она высветила системную проблему: как сегодня закон относится к таким «бизнесменам» и почему их не сажают.Юрист из Улан-Удэ Виктор Егоров считает, что борьба со спекуляцией бензином в сегодняшних условиях выглядит абсурдной. Сейчас в стране рыночные отношения, и элементы спекуляции присутствуют повсеместно, от крупных ретейлеров до розничных продавцов бензина.- Если человек продаст знакомому 20-литровую канистру бензина, об этом даже смешно говорить всерьез, - отмечает юрист. - Этим никто не станет заниматься, в том числе правоохранительные органы: перспективы у подобных дел абсолютно нулевые.Егоров также подчеркивает, что отношение общества к спекуляции за последние годы заметно изменилось. Сегодня вряд ли найдется житель Улан-Удэ, который твердо заявит, что принципиально не станет покупать что-либо у спекулянтов. Юрист приводит наглядный пример: если человек оказался в сложной ситуации, например, застрял на Байкале без топлива и ему срочно нужно куда-то ехать или кто-то заболел и требуется немедленно отправиться в путь, то он может написать в местный чат: «Куплю 10-20 литров бензина». И, уверен Егоров, желающие помочь обязательно найдутся.При этом, по словам юриста, спекуляция всегда, даже в советское время при дефиците отдельных товаров, в какой-то мере сглаживала острые углы. Поколение 50+ еще помнит походы на барахолки, где покупка нужных вещей считалась обычным делом.- Вся борьба ОБХСС и других органов фактически оказывалась бесполезной, - говорит Виктор Егоров, - потому что спрос неизменно рождает предложение.Показательный пример - соседний Забайкальский край, где ситуация с топливом заметно сложнее, а спекуляция и перепродажа активно распространяются через домовые чаты и локальные сообщества. Перепродажа топлива мелкими партиями в республике способна сойти на нет так же стремительно, как и набрала обороты - как только наладятся стабильные поставки. Но пока есть дефицит, всегда найдутся те, кто готов его восполнить.