Общество 09.07.2026 в 09:00

Как выбрать арбуз

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Как выбрать арбуз

«Как выбрать и спелый, и безопасный арбуз? Вокруг все пугают нитратами и отравлением» Надежда, Улан-Удэ

Отравление арбузом чаще случается не из‑за нитратов, а из‑за бактерий, которые попадают в мякоть через грязную корку или надрезы. Рассказываем, как выбрать безопасный арбуз.

Берите арбузы только в магазинах или на официальных рынках, где продавец может показать сертификат и медкнижку. У дороги не покупайте — кожура впитывает тяжёлые металлы из выхлопов. Арбуз должен лежать на поддоне, а не на земле. И никогда не берите разрезанный — в надрез попадают бактерии с грязных рук и ножа.

У спелого арбуза жёлтое или оранжевое пятно на боку (не белое!), сухой хвостик, блестящая твёрдая корка, контрастные полоски и звонкий звук при постукивании. Лучший размер — 3–5 кг, слишком крупные часто выращены на стимуляторах.

Перед едой арбуз надо тщательно вымыть с мылом и ополоснуть кипятком — бактерии живут на корке. Не доедайте мякоть до кожуры: нитраты скапливаются ближе к корке.

Чтобы проверить на нитраты, не обязательно иметь сложное оборудование. Положите кусочек мякоти в стакан с водой. Если вода просто помутнела — всё хорошо, если окрасилась в розовый — лучше выбросить. Также настораживают слишком яркая мякоть и жёлтые прожилки вместо белых.

Разрезанный арбуз храните только в холодильнике, накрытым плёнкой, не дольше суток. При отравлении (тошнота, рвота, диарея) вызовите врача, до приезда примите сорбент и пейте воду маленькими глотками.

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