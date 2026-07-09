Происшествия 09.07.2026 в 09:13
В Бурятии малолетний водитель опрокинул машину и сбежал
На месте ДТП остался пассажир
Текст: Карина Перова
Накануне в Селенгинском районе Бурятии случилось ДТП на 7-м километре автодороги «подъезд на озеро Щучье».
17-летний водитель, следуя на автомобиле «Тойота Камри», не справился с управлением, из-за чего иномарка слетела с дороги и опрокинулась.
Как сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7», автомобилист скрылся с места происшествия.
Медики осмотрели 17-летнего пассажира, от помощи подросток отказался.
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