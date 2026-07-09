В Бурятии малолетний водитель опрокинул машину и сбежал

Накануне в Селенгинском районе Бурятии случилось ДТП на 7-м километре автодороги «подъезд на озеро Щучье».

17-летний водитель, следуя на автомобиле «Тойота Камри», не справился с управлением, из-за чего иномарка слетела с дороги и опрокинулась.

Как сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7», автомобилист скрылся с места происшествия.

Медики осмотрели 17-летнего пассажира, от помощи подросток отказался.