Мэр Улан-Удэ поручил усилить меры безопасности у воды

Мэр Улан-Удэ на планерном совещании в администрации города дал поручение усилить патрулирование береговой линии. «Лето жаркое. Людей много будет на берегу, особенно несовершеннолетних детей. Надо проводить работу», - сказал Игорь Шутенков.

Сотрудники городской поисково-спасательной службы ежедневно патрулируют водоемы на двух маломерных судах. Пеший патруль контролирует береговые линии Селенги, Уды, Степной протоки, озера Тулунжинского и протоки Забоки, сообщили в комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности.

«Вчера в ходе водного рейда были выявлены нарушители, составлены протоколы, назначены административные штрафы в размере до 2000 рублей. Хотелось бы обратиться к жителям: будьте внимательны к детям у воды», - рассказал спасатель Ринчин Сакияев.

Официально разрешенных мест для купания в Улан-Удэ нет. Согласно данным Роспотребнадзора, по результатам мониторинга в нескольких точках зафиксированы превышения гигиенических нормативов по содержанию бактерий.

Так, в реке Селенге в Вознесеновке, возле моста, обнаружили обобщенные колиформные бактерии и энтерококки. В Селенге на станции Дивизионная, в 500 м ниже выпуска ПОСК МУП «Водоканал», на озере Тулунжинское и карьере в микрорайоне Авиазавод выявили превышение по энтерококкам.

За нарушения предусмотрены штрафы:

купание в местах с запрещающими знаками – от 500 до 1000 рублей;

купание несовершеннолетних (до 16 лет) без присмотра взрослых в неустановленном месте – штраф родителям от 1000 до 3000 рублей.

Напомним, ранее возле острова Богородский утонул подросток.